Karamürsel ve Gölcük'te elektrik kesintisi

SEDAŞ Karamürsel'de çıkan yangın sebebiyle Karamürsel ve Gölçük ilçerinin büyük bir kısmına elektrik verilemeyeceğini duyurdu. Sedaştan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Kocaeli İli, Karamürsel İlçesinde meydana gelen orman yangını nedeni ile Karamürsel ve Gölcük İlçelerine enerji taşıyan iletim hatlarında güvenlik amaçlı zorunlu elektrik kesintisi yapılmıştır. Bu süre zarfında Karamürsel ve Gölcük İlçelerinin büyük bir kısmına enerji verilemeyecek olup, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden bölgelere enerji verileceğini bilgilerinize önemle sunarız. Anlayışınız için teşekkür ederiz."