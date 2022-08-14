Karamürsel ilçesi Gökçetepe mevkiinde çıkan orman yangını hızlı şekilde kontrol altına alındı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, "Karamürsel’de çıkan orman yangını Büyükşehir Belediyesi, orman, AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllülerimizin katkısı, hızlı helikopter müdahalesi ile kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım" dedi.
14 Ağu 2022 - 17:26- Asayiş Güncelleme: 14 Ağu 2022 - 17:28
Karamürsel'deki orman yangını kontrol altına alındı
Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
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14 Ağu 2022 - 17:26 Kocaeli/ Karamürsel- Asayiş Yazdır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.