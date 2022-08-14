14 Ağu 2022 - 20:06- Asayiş G: 14 Ağu 2022 - 20:07

Cinayetle biten takı meselesinde taraflar yine kavga etti, o anlar kamerada

Kocaeli’de 2 ay önce 1 kişinin hayatını kaybettiği ’takı’ kavgasının tarafları yine kavgaya tutuştu. Kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırırken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Cinayetle biten takı meselesinde taraflar yine kavga etti, o anlar kamerada mask
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Olay, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde meydana geldi. 19 Haziran’da akraba olan iki aile arasında ’Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?’ meselesi yüzünden kavga çıkmış, 42 yaşındaki Gülten Şencan silahla vurularak yaşamını yitirmişti. Edinilen bilgiye göre, son 2 gündür iki aile arasında kavgalar sürüyor. Bir araya gelen aileler, birbirlerine sopalarla saldırdı. Gitgide büyüyen kavganın üzerine etraftaki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Kavga anları, vatandaş kameralarına saniye saniye kaydedildi. Öte yandan, taraflar geçtiğimiz ay bayram için bir araya geldiğinde aralarında yine kavga çıkmıştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# bir, polis

14 Ağu 2022 - 20:06 İHA Kocaeli- Asayiş

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