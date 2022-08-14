Cinayetle biten takı meselesinde taraflar yine kavga etti, o anlar kamerada

Olay, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde meydana geldi. 19 Haziran’da akraba olan iki aile arasında ’Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?’ meselesi yüzünden kavga çıkmış, 42 yaşındaki Gülten Şencan silahla vurularak yaşamını yitirmişti. Edinilen bilgiye göre, son 2 gündür iki aile arasında kavgalar sürüyor. Bir araya gelen aileler, birbirlerine sopalarla saldırdı. Gitgide büyüyen kavganın üzerine etraftaki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Kavga anları, vatandaş kameralarına saniye saniye kaydedildi. Öte yandan, taraflar geçtiğimiz ay bayram için bir araya geldiğinde aralarında yine kavga çıkmıştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.