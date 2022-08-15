15 Ağu 2022 - 14:38- Gündem G: 15 Ağu 2022 - 14:40

İzmit Belediyesi Muharrem Ayı’nda binlerce aşure dağıttı

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Muharrem ayı kapsamında İzmit’in farklı noktalarında binlerce aşure dağıttı

İzmit Belediyesi Muharrem Ayı’nda binlerce aşure dağıttı mask
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İzmit Belediyesi, İzmit’in farklı bölgelerinde stantlar kurarak Muharrem ayının 10’uncu günü dolayısıyla aşure dağıttı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen aşure dağıtım etkinliği Kocaeli Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle Fevziye Camii’nde gerçekleştirildi. 


İKRAM YARIN DA SÜRECEK

İzmit Belediyesi Aşevi’nde yapılan binlerce kase aşure, Fevziye Camii’ne eş zamanlı olarak, Yeni Cuma, Umuttepe, Kuruçeşme, Doğu Kışla ve Ayazma Kapalı Pazar alanlarında da vatandaşlara ikram edildi. Öte yandan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri 16 Ağustos Salı Günü Belsa Plaza önünde aşure ikramlarına devam edecek.


BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR ETTİLER

İzmit’in farklı bölgelerinde yoğun ilgi gören aşure dağıtımı sonrasında vatandaşlar, yardımlaşma ve dayanışmanın güzel bir örneğini sergilediği için İzmit Belediyesi ekiplerine ve Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini sunarak dağıtılan aşurelerin Allah katında kabul olması temennisinde bulundular.
# bir, tarafından

15 Ağu 2022 - 14:38 - Gündem

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