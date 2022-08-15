Kartepe’de kupalar sahiplerini buldu

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Kulüpler Birliği tarafından “En Büyük Şampiyonluk Centilmenlik” sloganıyla düzenlenen Kartepe Kupası’nda şampiyonlar belli oldu. Derbent Stadı’nda düzenlenen final karşılaşmalarında 50 yaş kategorisinde Suadiyespor, 40-49 yaş kategorisinde Köseköyspor şampiyon oldu.

SUADİYESPOR ŞAMPİYON

Derbent Stadı’nda 50 yaş kategorisinde Suadiyespor ile Köseköyspor karşı karşıya geldi. Çok çekişmeli ve mücadele ile geçen karşılaşmayı Suadiyespor Güngör Semer ve Yüksel Aytun’un golleri ile kazanırken, Köseköyspor’un tek golü Faruk Sarman’dan geldi. Suadiyespor – Köseköy karşılaşması 2-1 bitti.

KÖSEKÖYSPOR ŞAMPİYON

40-49 kategorisinde Arslanbeyspor ile Köseköyspor karşı karşıya geldi. Yüksek tempo ve mücadele ile geçen karşılaşmayı Köseköyspor Zafer Akbaş, İsmail Yılmaz ve Zafer Durmaz’ın iki golüyle 4-0 karşılaşmadan gelip ayrıldı.

KOCAMAN’DAN TEBRİK

Karşılaşma sonrasında düzenlenen ödül töreninde konuşan Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, emeklerinden ve desteklerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a teşekkür etti. Törende söz alan Başkan Kocaman “Buraya katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Siz sadece Kartepe’ye değil şehre örnek oldunuz. Gençlerimize örnek oldunuz. Sporun ne kadar güzel olduğunu herkese gösterdiniz. Sıkıntı yaşanmadan turnuva sona erdi. Hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Kartepe’de yapılan en güzel birlikteliklerden biri budur” dedi.

EN İYİLERE ÖDÜLLER VERİLDİ

Kartepe Kupası’nda 50 yaş kategorisinde En Centilmen Takım Sarımeşespor, gol kralı Köseköyspor’dan Fevzi Küçük, en iyi kaleci Suadiyespor’dan Harun Akansu ve en değerli sporcu Maşukiyespor’dan Mesut Öçbe seçildi. 40-49 kategorisinde ise en centilmen takım Uzunçiftlikspor, gol kralı Kemal Tok olurken, en iyi kaleci Arslanbeyspor’dan Ekrem Kolay seçilerek ödüllerini aldılar.