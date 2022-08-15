15 Ağu 2022 - 14:44- Gündem G: 15 Ağu 2022 - 14:45

Kartepe’de düğün dernekli sinema keyfi

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatıyla geçen yaz sezonu hayata geçen “Yazlık Sinema Günleri” bu yılda ilgi görerek devam ediyor. Bu hafta sonu gösterilen “Düğün Dernek” filmi Kartepeliler tarafından ilgi ile izlendi.    

Kartepe’de düğün dernekli sinema keyfi mask
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Açık havada sinema izleme keyfini nostaljik olmaktan çıkararak günümüze taşıyan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatıyla hayata geçen “Yazlık Sinema Günleri”ne bu hafta sonu komedi filmi “Düğün Dernek” filmi ile devam edildi.

 

DÜĞÜN DERNEK GÜLDÜRDÜ

Orta Anadolu'daki bir köyde, 4 arkadaş imece usulü düğün yapmaya çalışınca işler birbirine girer ve planlanan evlilik sürprizlerle başlar... İşler Güçler dizisinin yönetmeni Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği, başrollerde ise Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in oynadığı filmin çekimleri Erzincan ve Sivas'ta yapıldı. Düğün Dernek 2013 yılında vizyona girdi.

SİNEMA GÜNLERİ DEVAM EDECEK

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Yazlık sinema günleri ile açık hava sinemasını nostalji olmaktan çıkardık. Etkinliğimize hemşehrilerimizin büyük ilgi göstermesi bizleri de memnun ediyor. Kaybolmaya yüz tutmuş olan açık hava sineması hayatımızda yeniden yer almaya başladı. Eşlik eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.
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15 Ağu 2022 - 14:44 - Gündem

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