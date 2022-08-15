Kartepe’de düğün dernekli sinema keyfi

Açık havada sinema izleme keyfini nostaljik olmaktan çıkararak günümüze taşıyan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatıyla hayata geçen “Yazlık Sinema Günleri”ne bu hafta sonu komedi filmi “Düğün Dernek” filmi ile devam edildi.
DÜĞÜN DERNEK GÜLDÜRDÜ
Orta Anadolu'daki bir köyde, 4 arkadaş imece usulü düğün yapmaya çalışınca işler birbirine girer ve planlanan evlilik sürprizlerle başlar... İşler Güçler dizisinin yönetmeni Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği, başrollerde ise Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in oynadığı filmin çekimleri Erzincan ve Sivas'ta yapıldı. Düğün Dernek 2013 yılında vizyona girdi.
SİNEMA GÜNLERİ DEVAM EDECEK
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Yazlık sinema günleri ile açık hava sinemasını nostalji olmaktan çıkardık. Etkinliğimize hemşehrilerimizin büyük ilgi göstermesi bizleri de memnun ediyor. Kaybolmaya yüz tutmuş olan açık hava sineması hayatımızda yeniden yer almaya başladı. Eşlik eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.