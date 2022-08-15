Olay, Körfez Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen bir vatandaş, dengesini kaybederek düştü. Bu sırada şahıs, başını kaldırıma çarparak yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
15 Ağu 2022 - 14:46- Asayiş Güncelleme: 15 Ağu 2022 - 14:47
Yürürken dengesini kaybetti, kafasını kaldırıma çarptı
Gebze'de yürürken dengesini kaybederek düşen vatandaş, kafasını kaldırıma çarparak yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.