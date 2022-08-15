YRP'li Can, İzmit ve Gebze'nin il olmasını istedi

İzmit ve Gebze’nin ayrı ayrı il olmasını söyleyen Yeniden Refah Partisi (YRP) kurucularından Mustafa Can şu ifadelere yer verdi; “Yine ezber bozuyorum. Çok tartışılacak düşüncelerim. İzmit’i ve Gebze’yi il yapın sorun çözülsün. Nasıl mı? Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyesi arasında yetki ve yönetimsel sıkıntılar yıllardır süregelmektedir. Belki hem Büyükşehir hem İlçe belediyelerin tamamı aynı siyasi parti tarafından kazanılırsa sorun hissedilmeyebilir. Ancak bu günkü gibi İzmit ve Büyükşehir ayrı partiler olunca.
“ŞİMDİ BEN KOCAALİ’Yİ YOK ETTİM DEĞİL Mİ?”
Hele hele Cumhur ve Millet İttifakı olunca sorun büyüyor Demem odur ki Gebze zaten yıllardır il olmayı bekliyor. Gelin İzmit ve Gebze iki il olsun. İzmit’in ilçeleri, Basiskele, Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Derince, Kandıra olsun. Gebze’nin ilçeleri KÖRFEZ, Körfez, Dilovası, Çayırova, Darıca, olsun. Tabi şimdi çok boş ve uçuk gelebilir ancak ben gündeme takılıp kalmadan ortaya bir şey koyuyorum bu kent için bir şeyler yapmak için. İl dışında sorsalar nerelisin kardeş diye. Ya İzmitliyim der ya Gebzeliyim der. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi ben Kocaali’yi yok ettim değil mi? Kocaelispor hep Kocaelispor.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
vatansever - siyasetçilere de 65 yaş sınırı ve en fazla 2 dönem kuralı getirilmek zorunludur.
Yıldırım41 - Hade ya!
Size kalsa Kocaeliyi değil İstanbul, Sakarya, Bursa bu komşu illeri es geçip Şırnağa, Gümüşhaneye, Erzurum... İllerine bağlanmasını da istersiniz.
Yeter artık Kocaeliyle uğraştığınız.
Doğusundaki ilçeleri ayırıp Sakarya İlini kurdunuz, şimdi Sakarya Kocaelini beğenmiyor, Yalovayı kopardınız İstanbula bağladınız, Tuzlayı kopardınız yine İstanbula bağladınız.
Bitmedi tabi sizin gibi düşünenler Kocaelinin en bereketli ve güzel topraklarına sahip Altınovayı Karamürsel İlçemizden koparıp Yalovaya bağladılar.
Elinizden gelse Kocaelinin tüm ilçelerini il yapacaksınız ve Kocaelini ortadan kaldıracaksınız. Kocaelini rahat bırakınız. Enerjiniz ve gücünüz varsa saydığım il ve ilçeleri Kocaeliyle birleştirin oyum sizin nokta.
Kocaeli - Senin kafan iyimi bilader korfez gebzeye bağlanmayı kabul edecekmi bakalım sen kimin adına neyin kararını veriyorsun il kocaeli digerleri ilçe her yer il olursa ilceler nere olacak boş muhabbet boş insanlar yapar sen git gebzede yaşa o zaman akla bak izmit il gebze il bunu 10 yasinda çocuk demez ayrıca körfez ilçede yaşamayip korfez ilce adına karar verme yetkisini sana kim verdi bence sekerpınar ilçe olsun gebze küçulsün daha iyi ilçe belediyesi hizmeti alir darıca gebzeye bağlı olmayı kabul edecekmi bakalim senin aklın varsa kendine sakla siyaset için boş muhabbet yapma .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.