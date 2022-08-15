YRP'li Can, İzmit ve Gebze'nin il olmasını istedi

İzmit ve Gebze’nin ayrı ayrı il olmasını söyleyen Yeniden Refah Partisi (YRP) kurucularından Mustafa Can şu ifadelere yer verdi; “Yine ezber bozuyorum. Çok tartışılacak düşüncelerim. İzmit’i ve Gebze’yi il yapın sorun çözülsün. Nasıl mı? Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyesi arasında yetki ve yönetimsel sıkıntılar yıllardır süregelmektedir. Belki hem Büyükşehir hem İlçe belediyelerin tamamı aynı siyasi parti tarafından kazanılırsa sorun hissedilmeyebilir. Ancak bu günkü gibi İzmit ve Büyükşehir ayrı partiler olunca.

“ŞİMDİ BEN KOCAALİ’Yİ YOK ETTİM DEĞİL Mİ?”

Hele hele Cumhur ve Millet İttifakı olunca sorun büyüyor Demem odur ki Gebze zaten yıllardır il olmayı bekliyor. Gelin İzmit ve Gebze iki il olsun. İzmit’in ilçeleri, Basiskele, Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Derince, Kandıra olsun. Gebze’nin ilçeleri KÖRFEZ, Körfez, Dilovası, Çayırova, Darıca, olsun. Tabi şimdi çok boş ve uçuk gelebilir ancak ben gündeme takılıp kalmadan ortaya bir şey koyuyorum bu kent için bir şeyler yapmak için. İl dışında sorsalar nerelisin kardeş diye. Ya İzmitliyim der ya Gebzeliyim der. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi ben Kocaali’yi yok ettim değil mi? Kocaelispor hep Kocaelispor.”