Belediye Derincespor, Denizalp’i de kiraladı

3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor, Kocaelispor’dan yetenekli başarılı sol kanat oyuncusu Denizalp Özdemir’i kiralık olarak renklerine bağladı. Kocaelispor alt yapısında yetişen Denizalp geride bıraktığımız sezon 2 lig 2 de Türkiye Kupası maçında sahaya çıkmış ve sahada 210 dakika kalmıştı. Son derece yetenekli bir futbolcu olan 2003 doğumlu Denizalp’in transferi ile Derince ekibi ofans hattını iyice kuvvetlendirdi. Sarı lacivertliler kısa bir süre önce orta saha oyuncusu Furkan Gedik ve kanat forvet İsa Nalbant ile 2 yıllık anlaşma yaptı. Bu anlaşmada Furkan ve İsa için sonraki satıştan yüzde 50 pay verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.