15 Ağu 2022 - 15:29- Spor G: 15 Ağu 2022 - 15:30

Belediye Derincespor, Denizalp’i de kiraladı
Belediye Derincespor, Denizalp’i de kiraladı mask

3. Lig 1. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor, Kocaelispor’dan yetenekli başarılı sol kanat oyuncusu Denizalp Özdemir’i kiralık olarak renklerine bağladı. Kocaelispor alt yapısında yetişen Denizalp geride bıraktığımız sezon 2 lig 2 de Türkiye Kupası maçında sahaya çıkmış ve sahada 210 dakika kalmıştı. Son derece yetenekli bir futbolcu olan 2003 doğumlu Denizalp’in transferi ile Derince ekibi ofans hattını iyice kuvvetlendirdi. Sarı lacivertliler kısa bir süre önce orta saha oyuncusu Furkan Gedik ve kanat forvet İsa Nalbant ile 2 yıllık anlaşma yaptı. Bu anlaşmada Furkan ve İsa için sonraki satıştan yüzde 50 pay verilecek.
# bir, Kocaelispor, ile

15 Ağu 2022 - 15:29 - Spor

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