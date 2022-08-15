Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan temmuz ayı bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri yüzde 106,7 artışla 196 milyar 98 milyon TL, bütçe giderleri yüzde 85 artışla 260 milyar 99 milyon TL olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bütçe temmuz ayında 64 milyar TL açık verdi. Ocak temmuz bütçe fazlası 29.54 milyar TL oldu” dedi. Bütçe gelirlerindeki artış oranının giderlerdeki artış oranının üzerinde gerçekleşmesine rağmen temmuzda bütçenin açık vermesine dikkat çeken Zeytinoğlu, enflasyonla mücadele konusunda denk bütçenin önemini vurguladı.

GELİR-GİDERLERİN ALT KALEMLERİ

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, gelir ve giderler alt kalemlerine değinerek, “Bütçe gelirleri kapsamında; vergi gelirleri temmuz ayında 168.84 milyar TL olarak gerçekleşti. Temmuz ayında vergi gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99.2 arttı. Alt kalemlerine baktığımızda gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde yüzde 76’lık, dahilde alınan KDV’de yüzde 101.3’lük, ÖTV’de yüzde 94.9’luk artışlar oldu. Yine ithalat artışına bağlı olarak, ithalden alınan KDV’de de yüzde 146.2’lik artış olduğunu görüyoruz. Bütçe giderleri tarafında da, en fazla artış gösteren kalem yüzde 118.1 ile cari transferler oldu” ifadelerini kullandı.