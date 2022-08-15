Tüysüzler, İstanbul Esenyurt’ta yeni dükkan açmış!

2004 yılına kadar yaklaşık 30 yıldır İzmit İstiklal Caddesi üzerindeki mağazada “kuyumculuk” ve “döviz alım satımı” yapan, faiz öderken işlerinin bozulması nedeniyle dükkanı kapatıp kayıplara karışan Cemalettin Albayrak (Tüysüz), Turgut Tüysüz ve Yüksel Hancızade’nin (Tüysüz) yargılandığı, 636 mağdurun bulunduğu Tüysüzler Davası’nda yargılanma süreci devam ederken sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmış ancak sanıklar bulunamamıştı. Daha önce görülen duruşmalarda mağdurlar, kar elde etmek amacıyla sanıklara altın ve para verdiklerini ancak geri alamadıklarını anlatmıştı.

“MOTOKURYE GELİP PARAYI ALIYOR”

Tüysüzler’in İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda Tüysüzler Döviz&Altın isimli yeni bir işletme açtığı öğrenildi. Çalışanların durduğu, aktif olan Tüysüzler Döviz&Altın isimli işyerini gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Danışmanı Cuma Karavar edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta içeri girerek içeridekilerin kim olduklarını sordu. “Biz çalışanız” cevabını alan Karavar, “Parayı kime teslim ediyorsunuz?” sorusunu sorması üzerine çalışanlar motokuryenin gelip parayı aldığını söyledi.

“BU BENİM BOYNUMUN BORCU”

Gazetemize açıklama yapan Karavar, “Hükümet giderse, iktidar olursak ilk işimiz milleti dolandırıp milletin parasıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayıp çocuklarını Amerika’daokutanlara hesap sormak namus borcumuz. Karavar olarak sözüm sözdür. Hükümet değişikliği olursa, iktidar olursak ilk işimiz hırsızlardan ve dolandırıcılardan bu hesabı sormak. Bu benim boynumun borcu” dedi.

“GEREKİRSE O İNSANLARA SENET VERECEĞİM”

Tüysüzler olayında mağdur olan insanlarla ilgili de konuşan Karavar, “Gerekirse o insanlara senet vereceğim. O İzmitli mağdur insanlara ‘gelin benden parayı alın’ diyeceğim. Mağdur olanlara namus sözüm. Onların burnundan fitil fitil getirmek benim namus borcumdur. Bu adamların iflasla alakası yok. Başkalarına devredip çocuklarını Amerika’da okutuyorlar. Adalet kimden yana? Mağdurdan yana mı hırsızdan yana mı? Yolsuzluk, hırsızlıklar birinci önceliğimiz. Onların burnundan fitil fitil getireceğim” ifadelerine yer verdi. Tüysüzler’in bir sonraki duruşması 22 Eylül Perşembe günü görülecek.

NELER YAŞANMIŞTI?

Sarraf Tüysüzler, 27 Haziran 2014 tarihinde müşterilerinden topladıkları altın ve paralarla birlikte kayıplara karışmıştı. Alacaklıları ise ayrı ayrı mahkemenin yolunu tutarak para ve altınlarının iadesini istemişti. Dava açılmış ve sanıklar hakkında arama kararı çıkartılmıştı.

BİR ARA KAYIPTILAR

2014 yılında yaşanan olayın ardından Cemalettin Tüysüz, Yüksel Tüysüz, Cengiz Tüysüz ve Turgut Tüysüz bir süre kaçtıktan sonra teslim olmuş, tutuklanmışlar ve ‘Borçlarımızı ödeyeceğiz’ deyince serbest bırakılmışlardı. Serbest bırakıldıktan sonra 7 aya yakın süredir kendilerinden haber alınamamıştı.

İLK DURUŞMA 2014’TEYDİ

Bu arada savcılık, soruşturmasını tamamlamış ve Tüysüz kardeşler hakkında dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve Bankacılık Yasası’na muhalefetten Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. 636 şikâyetçinin bulunduğu davanın ilk duruşması 19 Kasım 2014 tarihinde yapılmıştı.

15. CELSEDE KARAR ÇIKTI

Tüysüzler ailesinden Cengiz Tüysüz, Cemalettin Tüysüz, Turgay Tüysüz, Yüksel Tüysüz, Turgut Tüysüz, Perihan Tüysüz ve çalışanlarından Esengül Uludağ ile Melike Tüysüz’ün sanık olarak yargılandığı 'Tüysüzler Davası’nın 15. celsesi, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü.

AYRI AYRI HAPİS VE PARA CEZASI

Tüysüzler’in, Bankacılık Kanunu hükümleri gereğince izin almaksızın mevduat kabul ettikleri anlaşılmakla suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu, zararın ağırlığı ve fiilin özellikleri gözetilerek sanık Yüksel Tüysüz, Cemalettin Tüysüz, Turgut Tüysüz ve Cengiz Tüysüz’e ayrı ayrı 5’er yıl hapis ve 100’er bin TL adli para cezası verilmesine karar verdi. Görevi suiistimal ve dolandırıcılıktan beraat etmişlerdi. Ancak dosya yeniden görüşülmeye başlanmıştı.

SOYADLARINI DEĞİŞTİRMİŞLERDİ

Dava yeniden ele alınmış ve 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Duruşma Kasım 2020’de görülmüş ve davaya sanıklar Cemalettin Tüysüz, Cengiz Tüysüz, Yüksel Tüysüz, Turgut Tüysüz ve Turgay Tüysüz katılmamıştı. Öte yandan Tüysüz kardeşlerden Cemalettin Tüysüz ve Yüksel Tüysüz’ün soyadlarını değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Cemalettin Tüysüz ‘Albayrak’ soyadını, Yüksel Tüysüz ise ‘Hancızade’ soyadını almıştı. Mahkeme sanıkların görülecek olan davaya polis nezaretinde zorla getirilmesine karar vermişti.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 22 EYLÜL’DE

24 Mart 2021 tarihinde bir kez daha görülen davada sanıklar için yazılan talimatlara İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nden geri dönüş yapılmaması gerekçesi ile dava ileri bir tarihe ertelenmişti. 27 Nisan 2022 tarihinde son görülen duruşmada mahkeme başkanı, mağdurlara, “Nasıl güven duyup altın ve paralarınızı veriyorsunuz, anlayamıyorum" diye seslenmişti. Bir sonraki duruşmanın ise 22 Eylül Perşembe gününe ertelendiği öğrenildi.