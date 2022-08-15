Şakoğlu: Amacınız İzmit Belediyesi logolarını kaldırmak mı? 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet Parkı’nı İzmit Belediyesi’nin elinden almak istemesinin ardından İzmit Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş da tartışmaya dahil olarak sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmuştu. Tutuş’un açıklamalarına İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, sosyal medya hesabından yanıt verdi.



“YALANDAN KAVGASINI VERİYORSUNUZ”

Şakoğlu yaptığı açıklamada, “İzmit Belediyesi AK Parti grup başkan vekili Muharrem Tutuş yine altın yumurtlamış. Demiş ki ‘Tapusu Büyükşehir Belediyesine ait olan ve üç buçuk yıldır elinizi bile sürmediğiniz bir parkın, yalandan kavgasını veriyorsunuz.’ Bunları hatırlatarak yolumuzu açmış sağ olsun ve bir kez daha teşekkürü hak etmiş Sayın Tutuş.



“16 YIL SİZİN ELİNİZDE DEĞİL MİYDİ?”

Bizim 3 yıldır elimizi sürmediğimizi iddia ettiğiniz Cumhuriyet Parkı 16 yıl sizin elinizde değil miydi de biz yapmaya kalkınca mülkiyetin sizde olduğu aklınıza geldi? Soru net, amacınız Cumhuriyet Parkını yapmak mı yoksa önündeki, içindeki ‘Gülümse İzmit’ ya da ‘İzmit Belediyesi’ tabelalarını kaldırıp Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tabelalarını koymak mı? Sabri Yalım Parkı için de aynı şey geçerli. Parkın içindeki İzmit Belediyesi tarafından yapılan Gülümse İzmit ve İzmit Belediyesi logolu, Fatma Kaplan Hürriyet imzalı tabelaları, bankları kaldırmak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi logoluları koymak için mi bütün bu kuru gürültü?



“ŞİMDİLİK TADINI ÇIKARTIN”

Parkın içindekileri kaldırın diye yazı yollamışlar. Kendi ihtiraslarınızı kendi ağzınızla haykırıyorsunuz ama şunu unutmayın ki kimseyi değil, bize kazandırıyorsunuz. Aklınızın arkasındakileri artık sadece biz değil yine sizin sayenizde bu kentin insanları da görüyor. Kocaeli’nin her yerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi logoları varken İzmit Belediyesi tabelaları için bu kadar sıkıntı yapmayın, topunuzla tüfeğinizle, el birliği ile saldırıyorsunuz. Unutmayın hala sizde 12 tane bizde 1 tane belediye var. Şimdilik tadını çıkartın” ifadelerini kullandı.