15 Ağu 2022 - 16:14- Gündem G: 15 Ağu 2022 - 16:16

Yozgatlılar Derince’de buluştu  

Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği’ni Derince’de konuk eden Başkan Aygün, STK’ların kentin en önemli dinamikleri olduğunu ifade etti

Yozgatlılar Derince’de buluştu   mask
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Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği mensupları hafta sonu Derince’de düzenlenen programda bir araya geldi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde Yelken Kafe’de düzenlenen program Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Salih Ata, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

AYGÜN, PROJELERİ PAYLAŞTI

Yozgatlı Halk Müziği Sanatçısı Soner Özbilen’in türküleriyle renk kattığı programda bir araya gelen Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği mensupları, faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Sivil toplum kuruluşları ile istişareye önem verdiklerini belirten Başkan Aygün, Kocaeli Yozgatlılar Derneği temsilcilerini Derince’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, konuklarına ilçede hizmete sundukları ve yapımı planlanan projelerini de paylaştı.
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15 Ağu 2022 - 16:14 - Gündem

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