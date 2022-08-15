Gölcük Rotary Kulübü deprem şehitlerimizi anacak

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin 23’üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenecek olan etkinlikte kaybettiğimiz vatandaşlarımız bir kez daha anılacak. Deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyen Gölcük Rotary Kulübü Dönem Başkanı Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli, deprem gerçeğini unutmamak ve unutturmamak için yarın (16 Ağustos) saat 19.00-23.00 arası Değirmendere Sahil Meydanı’nda olacaklarını söyledi.“Bu etkinlikte acıyı yüreklerinde yaşayan ve hisseden halkımızı da yanımızda olmaya davet ediyoruz” dedi.
GÖLCÜK ROTARY KULÜBÜ ANMA PROGRAMI
Tarih: 16 Ağustos
Saat: 19.00-23.00
Yer: Değirmendere Sahil Meydanı
ETKİNLİKLER
1- Lokma Dağıtımı
2- Kan Bağışı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.