15 Ağu 2022 - 16:15- Gündem G: 15 Ağu 2022 - 16:16

Gölcük Rotary Kulübü deprem şehitlerimizi anacak

2022-2023 Gölcük Rotary Kulübü Dönem Başkanı Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi anma etkinliği için yaptığı açıklamada, depremin yaşattığı hüznü ve acıyı kulüp olarak bir kez daha kalplerinde hissettiklerini söyledi
Gölcük Rotary Kulübü deprem şehitlerimizi anacak mask

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin 23’üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenecek olan etkinlikte kaybettiğimiz vatandaşlarımız bir kez daha anılacak. Deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyen Gölcük Rotary Kulübü Dönem Başkanı Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli, deprem gerçeğini unutmamak ve unutturmamak için yarın (16 Ağustos) saat 19.00-23.00 arası Değirmendere Sahil Meydanı’nda olacaklarını söyledi.“Bu etkinlikte acıyı yüreklerinde yaşayan ve hisseden halkımızı da yanımızda olmaya davet ediyoruz” dedi.

GÖLCÜK ROTARY KULÜBÜ ANMA PROGRAMI

Tarih: 16 Ağustos

Saat: 19.00-23.00

Yer: Değirmendere Sahil Meydanı

ETKİNLİKLER

1-      Lokma Dağıtımı

2-      Kan Bağışı
# başkanı, bir

15 Ağu 2022 - 16:15 - Gündem

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