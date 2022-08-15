Başiskele’de deprem şehitlerimiz bu yıl da anılacak

Ülkemizin en acı felaketlerinden biri olan 17 Ağustos Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler her sene olduğu gibi bu sene de Başiskele’de yapılacak programlarda dualarla anılacak.

ASRIN FELAKETİ

17 Ağustos 1999 gecesi saatler 03.02’yi gösterdiğinde 45 saniye boyunca süren, merkez üssü Gölcük olan depremde birçok yerleşim yeri yerle bir olurken 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti. Büyük acıların yaşandığı, asrın felaketi olarak nitelendirilen Türkiye tarihinin en büyük depreminin 23. yıl dönümünde 17 Ağustos deprem şehitlerimiz Başiskele Belediyesi ve Başiskele Müftülüğü iş birliğiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da 6 noktada gerçekleştirilecek programlarla anılacaklar.

İLÇENİN FARKLI NOKTALARINDA ÇEŞİTLİ PROGRAMLAR

17 Ağustos Marmara Depremi Anma Programı ilk olarak 17 Ağustos Çarşamba günü öğle namazı sonrası Bahçecik Merkez Mezarlığı’nda başlayacak. Ardından ikindi namazını müteakip Yeniköy Merkez Mezarlığı’nda Kur’an-ı Kerim Tilaveti yapılacak ve hep birlikte dualar edilecek. Akşam ve yatsı namazları arasında da Yeşilyurt Mahallesi’nde, Yuvacık Başiskele Camii ve Altınkent Mahallesi Merkez Camii’nde anma programlarına devam edilecek. 18 Ağustos Perşembe günü ise akşam ve yatsı namazları arası Kullar Merkez Camii’nde anma programı düzenlenecek. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak programlarda, Başiskeleliler şehitlerimiz için ellerini semaya açacak dualar edecekler.

BAŞİSKELE SAHİLİ’NDE FOTOĞRAF SERGİSİ VE FİLM GÖSTERİMİ

Başiskele Belediyesi, Marmara Depremi’nin 23. yıl dönümünde deprem gerçeğinin unutulmaması ve vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması bakımından Başiskele Sahili’nde fotoğraf sergisi ve film gösterimi de gerçekleştirecek. Depremden etkilenen bölgelerde yaşanan yıkımların fotoğraflarının sergileneceği ve deprem filminin gösterileceği anma programı 17 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30’da Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayacak ve hep birlikte dualar edilecek. Sergi’nin bir hafta boyunca Başiskele Sahili’nde açık olması planlanıyor.