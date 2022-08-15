15 Ağu 2022 - 20:30- Siyaset G: 15 Ağu 2022 - 16:27

CHP Çayırova’da İlçe Başkanı’ndan sonra yöneticiler de istifa etti

CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek’in sağlık sorunları nedeniyle istifasının ardından ilçe yöneticilerinin çoğunluğu istifa etti. Çayırova’da yönetim düşerken yarın yapılması planlanan il yönetim toplantısında geçici kurulun belirlenmesinin ardından isimler genel merkeze gönderilecek.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
CHP Çayırova’da İlçe Başkanı’ndan sonra yöneticiler de istifa etti mask

Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, 3 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı açıklamayla sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu. Soyluçiçek, “Kıymetli Çayırovalılar 3 yıla yakın süredir devam etmekte olduğum Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı görevimden bir süredir devam eden sağlık sorunlarım nedeniyle ve doktorlarımın tavsiyesinden dolayı istifa ediyorum. Bu süreçte desteğini benden hiçbir zaman esirgemeyen her zaman yanımda olan başta Sayın İl Başkanım Harun Özgür Yıldızlı’ya ve yönetimine, görev sürecimizde yanımızda olan tüm partililerimize, değerli ilçe yönetimime bu onurlu görevde bana destek oldukları için teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partimize olan bağlılığım ve hizmetkârlığım devam edecektir. İl başkanım Sayın Harun Yıldızlı’nın ve genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun her zaman emrindeyim" ifadelerine yer verdi.

İLÇE YENİDEN SEÇİM İSTİYOR

İlçe başkanının istifasının ardından edinilen bilgilere göre geçtiğimiz hafta ilçe yöneticilerinin de yeniden seçim olması talebiyle istifa ettiği öğrenildi. Çoğunluğun istifası sonrası yönetim karar alma yetkisini kaybederken yarın gerçekleşecek CHP İl Yönetim Kurulu toplantısında geçici kurul için isimlerin belirlenmesi bekleniyor. Geçici kurul için isimlerin belirlenmesinin ardından söz konusu isimler CHP Genel Merkez’e gönderilecek. Genel merkezin geçici kurulu onaylamasının ardından ise atanan isimlerin bir ay içerisinde ilçeyi seçime götürmesi bekleniyor. 

# kocaeli haber, Kocaeli, kocaeli gazeteleri, Kocaeli Gazete, kocaeli manset, kocaeli gazete haber, kocaeli manset-haber, Gebze, kocaeli son dakika, Kartepe, kocaeli guncel haberler, Kocaeli haberleri, kocaeli flas haber, İzmit, kocaeli gündem, Darıca, Dilovası, KOCAELİ GAZETESİ, Gölcük, Çayırova, son dakika haberleri, Başiskele, Körfez, , bir, ardından, ile, başkanı, sağlık

15 Ağu 2022 - 20:30 Kocaeli- Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.032.218 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ellibeş: Milletimize hizmet yolculuğumuzda 21 yılı geride bıraktık mask
Ellibeş: Milletimize hizmet yolculuğumuzda 21 yılı geride bıraktık
Akçaoğlu: Yapılan iş hizmet değil, savurganlıktır mask
Akçaoğlu: Yapılan iş hizmet değil, savurganlıktır
Gölcük CHP’den ADD’ye iadeyi ziyaret mask
Gölcük CHP’den ADD’ye iadeyi ziyaret
DYP Darıca’da Çalışkan’a emanet mask
DYP Darıca’da Çalışkan’a emanet
Ömer Faruk Başaran'dan CHP sinyali mask
Ömer Faruk Başaran'dan CHP sinyali
Yunus Emre Kurt'a Sivas'tan ziyaret mask
Yunus Emre Kurt'a Sivas'tan ziyaret
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL