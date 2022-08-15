CHP Çayırova’da İlçe Başkanı’ndan sonra yöneticiler de istifa etti

Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, 3 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı açıklamayla sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu. Soyluçiçek, “Kıymetli Çayırovalılar 3 yıla yakın süredir devam etmekte olduğum Cumhuriyet Halk Partisi Çayırova İlçe Başkanlığı görevimden bir süredir devam eden sağlık sorunlarım nedeniyle ve doktorlarımın tavsiyesinden dolayı istifa ediyorum. Bu süreçte desteğini benden hiçbir zaman esirgemeyen her zaman yanımda olan başta Sayın İl Başkanım Harun Özgür Yıldızlı’ya ve yönetimine, görev sürecimizde yanımızda olan tüm partililerimize, değerli ilçe yönetimime bu onurlu görevde bana destek oldukları için teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partimize olan bağlılığım ve hizmetkârlığım devam edecektir. İl başkanım Sayın Harun Yıldızlı’nın ve genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun her zaman emrindeyim" ifadelerine yer verdi.

İLÇE YENİDEN SEÇİM İSTİYOR

İlçe başkanının istifasının ardından edinilen bilgilere göre geçtiğimiz hafta ilçe yöneticilerinin de yeniden seçim olması talebiyle istifa ettiği öğrenildi. Çoğunluğun istifası sonrası yönetim karar alma yetkisini kaybederken yarın gerçekleşecek CHP İl Yönetim Kurulu toplantısında geçici kurul için isimlerin belirlenmesi bekleniyor. Geçici kurul için isimlerin belirlenmesinin ardından söz konusu isimler CHP Genel Merkez’e gönderilecek. Genel merkezin geçici kurulu onaylamasının ardından ise atanan isimlerin bir ay içerisinde ilçeyi seçime götürmesi bekleniyor.