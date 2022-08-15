Mehmet Sak Kocaelispor'da

Sezon öncesi kampında Atila Turan’ın şok sakatlığıyla sarsılan Kocaelispor, sol beke yeni transferini duyurdu. Son olarak Serik Belediyespor forması giyen Mehmet Sak ile anlaşıldı. 32 yaşındaki deneyimli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.