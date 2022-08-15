15 Ağu 2022 - 16:26- Spor G: 15 Ağu 2022 - 16:31

Mehmet Sak Kocaelispor'da

Kocaelispor, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Mehmet Sak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Mehmet Sak Kocaelispor'da mask

Sezon öncesi kampında Atila Turan’ın şok sakatlığıyla sarsılan  Kocaelispor, sol beke yeni transferini duyurdu. Son olarak Serik Belediyespor forması giyen Mehmet Sak ile anlaşıldı. 32 yaşındaki deneyimli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
# ile, Kocaelispor

15 Ağu 2022 - 16:26 - Spor

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