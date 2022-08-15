İzmit Belediyesi temizlik personeli alacak

İzmit Belediyesi BEKAŞ bünyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere geçici süreli (5 Ay 29 Gün) istihdam edilmek üzere, “Temizlik Personeli” alımı yapacağını, 6 aylık deneme süresinde çalışmasından memnun kalınanların devamlı hale geleceğini açıkladı. İzmit Belediyesi tarafından iş ilanına dair yapılan açıklamada, “Kurumumuz bünyesinde görev alabilecek, aşağıdaki niteliklere sahip “Gülümseyen” ve “İzmit’i çok seven” çalışma arkadaşları arıyoruz” ifadelerine yer verildi.

KRİTERLER EKSİKSİZ DOLDURULMALI

Personel alımı için müracaatlar 12.08.2022 – 21.08.2022 tarihleri arasında kariyer.izmit.bel.tr adresine online olarak yapılacak olup, tüm kriterlerin eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak;

İlkokuldan mezun olmak,

Tercihen temizlik işlerinde deneyimli olmak,

Mevkici, Süpürgeci, Kat Görevlisi

Yoğun iş temposu ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,

Ekip çalışmasına uyumlu olmak,

İzmit ilçesinde ikamet ediyor olmak öncelikli tercih sebebidir,

Adli Sicil Kaydı bulunmamak,

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi, kronik rahatsızlığı bulunmamak,

BAŞVURUDA EKLENECEK BELGELER

İkametgâh

Adli sicil kayıdı

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

İş Tecrübelerini içeren fotoğraflı özgeçmiş

ÖNEMLİ BİLGİ

Başvurular bilgisayar üzerinden kariyer.izmit.bel.tr adresine yapılacak olup yukarıda belirtilen belgeler eklenecektir.

Başvuruda istenilen bilgi ve belgeleri eksik yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

NOT: İstihdam Birimi iletişim:0262 318 00 00 (Dahili:2445/2446/2447/2448)