16 Ağu 2022 - 09:59- Gündem G: 16 Ağu 2022 - 10:01

TOKİ'den iş yeri satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, TOKİ'den iş yeri satış ihalesi
TOKİ'den iş yeri satış ihalesi mask

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Trabzon, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yozgat ve Zonguldak illerinde 204 iş yerini vadeli olarak açık artırma ile satışa sundu. 

İhale 1 Eylül 2022 Perşembe günü düzenlenecek. İhaleye internet katılımı için kayıtlar 31 Ağustos 2022 günü saat 10.30'a kadar alınacak. 

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16 Ağu 2022 - 09:59 - Gündem

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