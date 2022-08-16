Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde 57 adet taşınmazı kiraya verecek.
İş yeri, arsa, tarım arazisi vb. nitelikteki taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30’da Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.