16 Ağu 2022 - 10:11- Asayiş G: 16 Ağu 2022 - 10:13

Yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi salıverildi

Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi salıverildi mask

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Gökçetepe mevkisinde, ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan A.K'nin (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi. Dün Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmüş, olayla ilgili şüpheli A.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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16 Ağu 2022 - 10:11 Kocaeli/ Karamürsel- Asayiş

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Yorumlar

(1)
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Erol Demirbek Türk - suçlular cezalarını çekmezlerse yine yakarlar . adli kontrolle serbest dolaş , yine gel yak . suç işleme potansiyeli olanlar sanki özelikle elde tutuluyor kalpleri kırılmıyor gibi.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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