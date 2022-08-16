Taraftar gün sayıyor!

Pandemi nedeni ile yaklaşık 2 yıldır tribünlerden uzak kalan taraftarlar yeni sezonu iple çekiyor. Normalleşme sürecinde önce stada girişlerin yüzde 30 kapasite, ardından tamamen açılması ile birlikte geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında dolu tribünler tekrar kendini gösterdi. TFF tahmin edildiği gibi yeni sezon öncesi deplasman yasağını da kaldırdı. Hal böyle olunca yeşil siyahlılar da heyecanla maçların başlamasını bekliyor. Her bölgeden rakiplerin şehirlerine gitmeye hazırlanan 12. adam Kocaelispor’un Bolu’da Çatalcaspor ile oynadığı maçı yerinde takip etti. Yaklaşık 50 kadar taraftar mücadelenin tamamında takıma destek verirken maç öncesi yeşil siyahlı futbolcuları çağırıp moral verdi.