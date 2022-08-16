Kaza, Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 SN 478 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, bisikletli M.M.K. (15) isimli gence çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kafasını hafif ticari aracın ön camına çarpan genç yaralandı. Sürücü araçtan inerek M.M.K.'nın yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
16 Ağu 2022 - 10:45- Asayiş Güncelleme: 16 Ağu 2022 - 10:47
Bisikletiyle gezerken hastanelik oldu
Kartepe ilçesinde hafif ticari aracın bisiklete çarpması neticesinde kaza meydana geldi. Kafasını hafif ticari aracın ön camına çarpan 15 yaşındaki genç yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.