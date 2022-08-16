16 Ağu 2022 - 11:30- Siyaset G: 16 Ağu 2022 - 11:33

CHP Derince’de üst kurul için isimler MYK tarafından onaylandı

CHP Derince’de geçici yönetim kurulu için verilen isimler MYK toplantısında onaylandı. Geçici yönetim kurulu ilçeyi bir ay içerisinde seçime götürecek.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
CHP Derince’de üst kurul için isimler MYK tarafından onaylandı mask

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak’ın görevden alınmasının ardından ilçe başkanı Elvan Sarım oldu. Sarım’ın göreve gelmesinin ardından yeni yönetim belirlenirken iddialara göre Sarım’ın partiye çok gelmemesi ve aktif olmaması nedeniyle ilçe yöneticileri İrfan Aksoy, Halife Karabulut, Yavuz Akbulut, Neşat Küçük Aslan, Ayfer Abal, Neslihan Gizem Sarıkaya, Serap Tanyıldız Döner, Ümit Ersin Yahşi, Yasin Dündar görevlerinden istifa etti. Başkan ile birlikte 17 kişinin yönetiminde olduğu ilçede 9 kişinin istifasının ardından yönetim düşmüş oldu.

İSİMLER ONAYLANDI

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetim kurulu 10 Ağustos tarihinde yaptıkları haftalık yönetim kurulu toplantısında geçici yönetim kurulu için Yaşar Çelik, Hüseyin Erenler, Şemsettin Durğün, Mustafa Çelikkol, Sabriye Şahin’in isimlerinin genel merkeze önerilmesi kararlaştırıldıklarını duyurmuştu. Dün genel merkezde yapılan MYK toplantısında isimler onaylandı. Geçici yönetim kurulu ilçeyi bir ay içerisinde seçime götürecek.
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16 Ağu 2022 - 11:30 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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