Lütfü Türkkan: Suriyelileri en kısa zamanda ülkelerine geri göndereceğiz

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan dün Gebze İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi. Türkkan’a İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, il yöneticileri ve Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü eşlik etti.

“BU ÇOCUK NE YİYECEK, NE İÇECEK”

Türkkan, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Öğrencilerin yurt problemi var her sene. Bu sene yine başlayacak. Yurtlar bulunmuyor, bulunan devlet yurtları bile 780 liraya çıkmış bu sene. Bursları çok artırdık diyorlar 800 lira yaptılar. 800 lira alan öğrenci aldığı gibi bu bursu götürecek yurt kirası olarak verecek. Bu çocuk ne yiyecek, ne içecek, ne ile kitap alacak, hiç sosyalleşmeyecek mi, hiç cafeye sinemaya gitmeyecek mi, hiçbir sanatsal faaliyeti izlemeyecek mi? Elektrik faturasını ödeyemez evde kalsa bu parayla. 800 lirayla öğrenci evinde kalsa elektrik faturasını ödeyemez bırakın geçinmeyi.

“UÇAKLAR 3 SEÇİMDİR GÖKLERDE GEZİYOR”

Burada Bilişim Vadisi yaptılar. Haftada bir açılış yapıyor orada. Bir TOGG araba çıkarttılar, prototip araba var henüz imal edilmedi. Cumhurbaşkanı’nı her geldiğinde Lunapark’ta gezdirir gibi o arabayla gezdiriyorlar. Arabanın motoru yabancı, kaportası dizaynı başka yerden, şanzımanı başka yerden, herşeyi ithal geliyor. Burada montaj yaptığınız bir arabayı yerli diye diye satacaksınız onu da kaç yıldır beceremediniz. Sadece 8 senedir bu yerli milli arabadan bahsediyorlar. Uçaklar 3 seçimdir göklerde geziyor. Daha yere inemedi, benzini hiç bitmiyor mu bu uçakların? Yerli milli uçaklar gökte uçuyor, yere inemedi bir türlü benzini bitti. 3 seçimdir yerli uçaktan bahsediyor. Bu yalanlara milletin karnı tok, çünkü akşam geliyor, evde tencereyi kaynatacak erzak yok. Mevsim bitiyor neredeyse domates 20 lira.

“KASABA GİTTİĞİNİZDE DUYDUĞUNUZ FİYAT GERÇEK FİYAT”

Et ve Süt Kurumu’nda ete indirim yapmışlar, kurumun sattığı et mamullerinin ne kadarı vatandaşa gidiyor biliyor musunuz? Sadece yüzde biri. Yüzde 98’ini askeri ve kamu kurumlarına satıyor, eti ucuzlatsa kurum vatandaşa bedava veriyorum dese sadece yüzde birini vatandaşa dağıtıyor, gerisini kamu kurumlarına dağıtıyor. Siz kasaba gittiğinizde duyduğunuz fiyat neyse gerçek fiyat o. Diğerleri hepsi yalan. Gidin Et ve Süt Kurumu’na görün.

“SURİYELİLERİ EN KISA ZAMANDA ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERECEĞİZ”

Sokakta gelirken burada inanır mısınız gördüğüm Suriyeli sayısı Türk sayısından fazlaydı. Suriyeliler meselesinde ilk tepkiyi, Türkiye’nin güvenlik meselesi olduğunu, bu işin Türkiye’nin başına çok büyük belalar açacağını ilk dile getiren lider Sayın Meral Akşener’dir. Bununla ilgili 2019 yılında çalıştay yaptık,Hükümet’e gönderdik. O zaman bize bu konuda ırkçı diyenler, faşist diyenler şu anda Suriye’de bayrağımızın yakılışını seyrediyorlar. Suriyeliler meselesi konusunda çözümümüzün belli olduğunu vatandaşa anlatın. Mutlaka Suriye’deki yönetimle anlaşıp buradaki Suriyelileri en kısa zamanda ülkelerine geri göndereceğiz.”