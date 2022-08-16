Körfez Vefa Spor’da Muhammed Kılıç güven tazeledi

Kısa bir önce kurulmasına karşın çalışmaları ile adından söz ettiren Körfez Vefa Spor Kulübü 2. olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Seçime tek liste ile giren ve başkan olan Muhammed Kılıç güven tazeledi. Başkan Kılıç teşekkür konuşmasında “Başkanlık görevini bizlere tekrar layık gören tüm genel kurul üyelerimize teşekkürler. 2022-2025 döneminde yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliğine seçilen tüm yol arkadaşlarımı da tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.
KÖRFEZ VEFA SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU
Muhammed Kılıç – Başkan
Muhammed Durmuş – Başkan Yardımcısı - Asbaşkan
Halil Kılıç - Başkan Yardımcısı – Mali ve İdari İşler
Anıl Karaduman – Genel Sekreter
Faruk Dalkıran – Sportif İşler
Ensar Konak – Sayman
Ömer Tayşı – Alt Yapı Koordinatörü
DENETİM KURULU
Süleyman Sadık - Başkan
Ömer Faruk Şimşek – Başkan Yardımcısı
Emrah Batur - Üye
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.