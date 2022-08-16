Körfez Vefa Spor’da Muhammed Kılıç güven tazeledi

Kısa bir önce kurulmasına karşın çalışmaları ile adından söz ettiren Körfez Vefa Spor Kulübü 2. olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Seçime tek liste ile giren ve başkan olan Muhammed Kılıç güven tazeledi. Başkan Kılıç teşekkür konuşmasında “Başkanlık görevini bizlere tekrar layık gören tüm genel kurul üyelerimize teşekkürler. 2022-2025 döneminde yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliğine seçilen tüm yol arkadaşlarımı da tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

KÖRFEZ VEFA SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU

Muhammed Kılıç – Başkan

Muhammed Durmuş – Başkan Yardımcısı - Asbaşkan

Halil Kılıç - Başkan Yardımcısı – Mali ve İdari İşler

Anıl Karaduman – Genel Sekreter

Faruk Dalkıran – Sportif İşler

Ensar Konak – Sayman

Ömer Tayşı – Alt Yapı Koordinatörü

DENETİM KURULU

Süleyman Sadık - Başkan

Ömer Faruk Şimşek – Başkan Yardımcısı

Emrah Batur - Üye