Kocaeli Servisçiler Odası Başkanı Şenol İkizek okulların açılmasına bir ay kala yayınladığı video ile hem servis fiyat tarifesi hem de bazı söylentilerle ilgili açıklamalarda bulundu. İkizek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Okul açılma sürecine bir aydan az bir zaman geldi. Şoför, esnaf arkadaşlarımızın tüm belgelerini tamamlamasını talep ediyoruz okul döneminde sıkıntıya düşmemesi için. Mesleki yeterlilik belgesi konusunda da başvurularınızın bir an önce yapılması gerekiyor. Okul fiyat tarifesi konusunda aşırı derecede talepler var. Bu yıl okullar kapandıktan hemen sonra yeni fiyat tarifesi konusunda yetkili mercilerle görüşme yaparak bu fiyat tarifesinin eski fiyat tarifesi üzerinden değil sıfırdan bir fiyat tarifesi oluşturulması gerektiğini, maliyet hesapları yapılarak o şekilde fiyat tarifesi yapılması gerektiğini yetkililere bildirdik. Bu konu üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

“GERÇEK DEĞERİNDE OLAN BİR FİYAT TARİFESİ ÇIKMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Malum dışarıda geçmiş dönemlerde UKOME’nin belirlemiş olduğu fiyat tarifesi üzerinden gerçek esnaf fiyat toplama şeyindeydi ama fırsatçılar bu fiyatların iki, üç katı üzerinde topluyorlardı ve herhangi bir ceza ile karşılaşmıyordu. Burada sıkıntıyı yaşayan dürüst çalışan, UKOME’nin fiyatlarını uygulayan esnafa oluyordu. Buradaki mağduriyeti biz yetkililere belirterek piyasada gerçekçi, olması gereken rakamlar üzerinden fiyatın revize edilmesini ve fiyat üzerinden de esnafın taleplerini ve sıkıntılarını giderilmesini dile getirdik. En kısa sürede gerçek değerinde olan bir fiyat tarifesi çıkması konusunda bizler çalışmalarımıza devam ediyoruz.

“BU PLAKALARA İZİN BELGESİ VERİLMEMELİ”

Araçlarınızın eksikliklerini varsa tamamlayın. Okul yönetmeliği düzenlendi. Bölgemizde çok iyi derecede denetim yapmaya, yaptırmaya çalışıyoruz. Her tarafa yetişmeye çalışıyoruz. Esnaf olarak sizlere de duyarlı olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Korsan konusunda en çok sıkıntı çektiğimiz noktalardan birisi diğer illerin tahditli ve tahsisli plakalarına verilen arıza izin belgeleriydi. Bu plakalara izin belgesi verilmemesi konusunda oda olarak elimizden gelen talepleri, önerileri sunuyoruz. Umarım bu da gündemde olumlu olarak yansır. Çalışmış olduğunuz okullarda hostes mevzusu da var. Hostes olarak çalışacak arkadaşlar şimdiden başvurularını yapsınlar. Eksiğimizi gediğimizi 1 ay içerisinde yapalım, okula hazır şekilde başlayalım.

“SEÇİMDEN SONRA KORSAN ARACINI BAĞLATMIŞTIK”

Piyasada spekülasyon yapmak amaçlı art niyetli insanlar var. Bizler bunların farkındayız. Önceki dönem yönetim listesinde bir zat var. Kendisinin seçimden sonra çalıştırmış olduğu fabrikanın korsan aracını da bağlatmıştık. Bunlar art niyetli paylaşımlar yapmak, sizlerin ekmeğiyle oynama şeyleri var. Bunların karın ağrıları, kuyruk acıları belli. Sizler bunların yapmış olduğu laflara kanmayın. Bunlar madem plakasına, ekmeğine bu kadar sahip çıkıyorlardı neden gerçek esnafın yanında olmadılar. Esnaf, plakasına sahip çıktığı zaman bu oluşumda neden bulunmuyor? Bunların amacı bağcıyı dövmek. Gelsinler kanıtlı bir şekilde ne diyorlarsa biz de onu yaparız. Bunların yapmış olduğu esnafı bölmek. Esnaf ne kadar bölünürse bazı şirketlerin işine gelecek; esnafı daha ucuza çalıştıracaklar. Algı yaparak esnafın dik duruşunu kırmaya çalışıyorlar.

“BAZI OKULLARIN HALA FİRMALARDAN PARA İSTEDİĞİ SÖYLENTİLERİ VAR”

Bugüne kadar yapılmayan bir şey için uğraşıyoruz. Personel araçları için fiyat tarifesi düzenlenmeye çalışıyor. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Sizler de çalışmış olduğunuz firmalarla konuşun. Firma akşam gelip sizi işinizden edebiliyor ama siz iş bırakmak istediğiniz zaman 30 gün, 60 gün bizleri rehin alıyor. Herkes eşit noktada buluşmak zorundadır. Geçen ay dört tane çocuğumuz, bir tane de hanımefendi rahmetli olmuştu. Burada yeni bir kazanın yaşanmaması için bizler çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kulağımıza gelen duyumlar üzerine söylüyorum bazı okulların hala servis firmalarından, tur firmalarından para istediği söylentileri var. Hiçbir firma hiçbir okula bağış adı altında para vermesin. Esnafın hakkını, rızkını esnaftan keserek bu şekilde bir olaya girmesin. Bu şekilde veren firmanın da alan okulun da karşısında oda olarak duracağız. Yetkili mercilere şikayetlerimizi yapacağız.”