Yozgatlılar Derince’de buluştu

Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği mensupları hafta sonu Derince’de düzenlenen programda bir araya geldi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde Yelken Kafe’de düzenlenen program Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Salih Ata, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.
AYGÜN, PROJELERİ PAYLAŞTI
Yozgatlı Halk Müziği Sanatçısı Soner Özbilen’in türküleriyle renk kattığı programda bir araya gelen Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği mensupları, faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Sivil toplum kuruluşları ile istişareye önem verdiklerini belirten Başkan Aygün, Kocaeli Yozgatlılar Derneği temsilcilerini Derince’de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, konuklarına ilçede hizmete sundukları ve yapımı planlanan projelerini de paylaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.