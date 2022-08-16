16 Ağu 2022 - 12:51- Yaşam G: 16 Ağu 2022 - 12:52

Kocabayramlar’da fındık hasadı yapıldı
Kocabayramlar’da fındık hasadı yapıldı mask
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Kandıra Kocabayramlar’da bu senenin ilk fındık hasadını bitiren Zeki Ergün oldu. Hafta başında başladığı fındık hasadını başarıyla tamamlayan Zeki Ergün, dost ve komşularına teşekkür ederken, evinin önünde de ikramlarda bulundu.

16 Ağu 2022 - 12:51 - Yaşam

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