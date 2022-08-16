Tarhan: Gebze’nin köyleri ne yazık ki sahipsiz

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, İlçe Yöneticileri ve Belediye Meclis Üyeleri ile Gebze’nin Mudarlı, Ovacık, Kadıllı ve Cuma köylerini ziyaret etti. Halkın sorunlarını dinleyen Tarhan ve beraberindekiler, CHP’nin iktidarında uygulanacak politikaları ve halkın sorunlarına çözüm için projelerini anlattı.

“GEBZE İL OLMAYA ADAY”

Tarhan, “Gebze il olmaya aday, Kocaeli ile İstanbul arasında iki şehrin bağlantı noktasında bulunan, sanayimizin de yoğun olduğu bir ilçemiz. Ancak iktidarın da son dönemde il olmaya aday gösterdiği Gebzemizin köyleri ne yazık ki sahipsiz. Mudarlı, Ovacık, Kadıllı ve Cuma köylerimizi ziyaret ettiğimizde de ne yazık ki daha önce Tepemanayır, Ahatlı, Hatipler, Duraklı, Kargalı, Elbizler ve Yağcılar köylerini ziyaretlerimizden farklı bir tespitte bulunamadık” dedi.

“KÖYLERDE İLETİŞİM BÜYÜK SORUN”

“Vatandaşımızın şikayetleri aynı noktada toplanıyor” diyen Tarhan, “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi’nin bu köylerimize ulaştırması gereken hizmetleri alamadıklarını söylüyorlar. Su, kanalizasyon, ulaşım gibi bir yerel yönetimin hizmet vermesi gereken her alanda problem yaşanıyor. Köylerimizde Türk Telekom alt yapısı kötü. Internet ve telefonlarında sorun yaşayan köy halkı, internet olsa elektrik yok diyerek SEDAŞ’ın hizmetlerine de gerektiği gibi ulaşamadıklarının altını çiziyor” diye konuştu.

“KIRSAL MAHALLEYE DÖNÜŞÜM ACİLEN SAĞLANMALI”

Bölgedeki köylerin daha iyi hizmet alabilmesini teminen Belediye Meclisinin acilen toplanarak kırsal mahalle ilan edilmek üzere değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Tarhan, “Burada bölge halkı yerel yönetimlerden hizmet bekliyor. Ancak daha önce köy statüsünde olup yerel yönetimler yasası değişikliği ile mahalle statüsüne döndürülen bu yerleşim yerlerimizde halkımız mahallelerine kırsal mahalle statüsü verilmesini talep ediyor” dedi.

“BU ARAZİLERİN KİRALANMASINDA KAMU YARARI NEREDE?”

Tarhan, “Bölge halkı kamulaştırılma yoluyla ellerinden alınan gayrimenkullerinin 3.şahıslara kiralanmasından da yoğun olarak şikayetlerini dile getirdi. Kamu yararına diyerek yapılan kamulaştırmada 3.şahıslara kiralama yapılmasında “kamunun yararı” nerededir? diye sormak istiyorum.” diyerek bölgede amacına uygun olarak yapılmayan kamulaştırmaları da eleştirdi.