16 Ağu 2022 - 12:53- Siyaset G: 16 Ağu 2022 - 12:55

SP’li Özsoy gençlerle buluştu
SP’li Özsoy gençlerle buluştu mask

Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Özsoy,önceki akşam gençlerle bir araya geldi. Özsoy, “Saadet Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de gençlerimize destek vermeye devam ediyoruz. KYK borç faizlerini her fırsatta her platformda dile getiren ve çözüme kavuşturulmasında büyük katkı sağlayan da Saadet Partimiz oldu. Siz gençlerimizin eğitimden sağlığa, ekonomiden adalete kadar çektiğiniz bütün sıkıntıların farkındayız, çözüm yollarını biliyoruz.Çare Saadet Partisi ve onun politikalarıdır” dedi.

“200’DEN FAZLA KARDEŞİMİZLE”

Özsoy, “Gençlerimiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz kongreden bu yana 200’den fazla kardeşimizle çeşitli programlar gerçekleştirme fırsatı bulduk” diyen Özsoy, yaz ayı programlarının sonuncusu olarak da ilerleyen haftalarda Gençlik Kampı gerçekleştireceklerini duyurdu.

 

# bir, başkanı

16 Ağu 2022 - 12:53 - Siyaset

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