SP’li Özsoy gençlerle buluştu

Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Mustafa Özsoy,önceki akşam gençlerle bir araya geldi. Özsoy, “Saadet Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de gençlerimize destek vermeye devam ediyoruz. KYK borç faizlerini her fırsatta her platformda dile getiren ve çözüme kavuşturulmasında büyük katkı sağlayan da Saadet Partimiz oldu. Siz gençlerimizin eğitimden sağlığa, ekonomiden adalete kadar çektiğiniz bütün sıkıntıların farkındayız, çözüm yollarını biliyoruz.Çare Saadet Partisi ve onun politikalarıdır” dedi.
“200’DEN FAZLA KARDEŞİMİZLE”
Özsoy, “Gençlerimiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz kongreden bu yana 200’den fazla kardeşimizle çeşitli programlar gerçekleştirme fırsatı bulduk” diyen Özsoy, yaz ayı programlarının sonuncusu olarak da ilerleyen haftalarda Gençlik Kampı gerçekleştireceklerini duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.