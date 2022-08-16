Gönüllü Kültür Teşekkülleri’nden vatandaşa indirim öncesi çağrı

Başkanlığını Şahin Yaşlık’ın yürüttüğü Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu, “Bu Bir Hatırlatma Çağrısıdır” başlığı altında Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde önceki gün uygulanmaya başlanan indirimli 30 ürüne karşı vatandaştan ricada bulundu.

“HATIRLATMAK İSTEDİK”

Platform, “Tüm dünyanın pandemi sonrası yaşadığı olumsuz şartlardan ülke olarak biz de etkilenmekteyiz. Özellikle gıda ürünlerinde yaşanan sıkıntı herkesi olumsuz etkiliyor. Tarım Kredi Kooperatif marketleri 30 üründe indirimli satış yapacağını açıkladı. Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri olarak başlayan indirimli satışlar için paylaşmayı, zor zamanlarda birbirine destek olmayı her zaman başarmış ve birçok sıkıntının üstesinden bu sayede gelmiş milletimize bir hatırlatma çağrısı yaparak sizlerin de böyle düşündüğüne inandığımız bir konuyu kampanya öncesi hatırlatmak istedik” dedi.

MADDE MADDE SIRALADI

* Başlayacak kampanyadan öncelikle dar gelirli vatandaşların yararlanması için hep birlikte hareket edelim.

* İhtiyacımız olmayan ürünleri almayalım.

* İndirime girecek ürünlerde stok düşüncesi ile hareket etmeyelim.

* Kooperatif marketlerinde bizlere yakışmayacak olumsuz görüntülerin ortaya çıkmasına izin vermeyelim.

* İhtiyaç fazlası taleplerle ihtiyacı olan insanların ürünlere ulaşmasını engellemeyelim.

* Unutmayalım biz devleti ve milleti ile beraber güçlü bir ülkeyiz biz inandığımızda başaramadığımız hiçbir şey olmaz. Başlayacak olan kampanyanın diğer marketlere ve firmalara da öncülük etmesi umuduyla kampanyanın amacına ulaşması için el ele verelim.”