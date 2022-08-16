16 Ağu 2022 - 12:54- Gündem G: 16 Ağu 2022 - 12:56

Gönüllü Kültür Teşekkülleri’nden vatandaşa indirim öncesi çağrı
Gönüllü Kültür Teşekkülleri’nden vatandaşa indirim öncesi çağrı mask

Başkanlığını Şahin Yaşlık’ın yürüttüğü Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu, “Bu Bir Hatırlatma Çağrısıdır” başlığı altında Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde önceki gün uygulanmaya başlanan indirimli 30 ürüne karşı vatandaştan ricada bulundu.

“HATIRLATMAK İSTEDİK”

Platform, “Tüm dünyanın pandemi sonrası yaşadığı olumsuz şartlardan ülke olarak biz de etkilenmekteyiz. Özellikle gıda ürünlerinde yaşanan sıkıntı herkesi olumsuz etkiliyor. Tarım Kredi Kooperatif marketleri 30 üründe indirimli satış yapacağını açıkladı. Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri olarak başlayan indirimli satışlar için paylaşmayı, zor zamanlarda birbirine destek olmayı her zaman başarmış ve birçok sıkıntının üstesinden bu sayede gelmiş milletimize bir hatırlatma çağrısı yaparak sizlerin de böyle düşündüğüne inandığımız bir konuyu kampanya öncesi hatırlatmak istedik” dedi.

MADDE MADDE SIRALADI

* Başlayacak kampanyadan öncelikle dar gelirli vatandaşların yararlanması için hep birlikte hareket edelim.

* İhtiyacımız olmayan ürünleri almayalım.

* İndirime girecek ürünlerde stok düşüncesi ile hareket etmeyelim.

* Kooperatif marketlerinde bizlere yakışmayacak olumsuz görüntülerin ortaya çıkmasına izin vermeyelim.

* İhtiyaç fazlası taleplerle ihtiyacı olan insanların ürünlere ulaşmasını engellemeyelim.

* Unutmayalım biz devleti ve milleti ile beraber güçlü bir ülkeyiz biz inandığımızda başaramadığımız hiçbir şey olmaz. Başlayacak olan kampanyanın diğer marketlere ve firmalara da öncülük etmesi umuduyla kampanyanın amacına ulaşması için el ele verelim.”

# bir, ile

16 Ağu 2022 - 12:54 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.053.696 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
23 yıldır acısı ilk gün gibi taze mask
23 yıldır acısı ilk gün gibi taze
Gönüllü Kültür Teşekkülleri’nden vatandaşa indirim öncesi çağrı mask
Gönüllü Kültür Teşekkülleri’nden vatandaşa indirim öncesi çağrı
Tarhan: Gebze’nin köyleri ne yazık ki sahipsiz mask
Tarhan: Gebze’nin köyleri ne yazık ki sahipsiz
Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar mask
Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralık taşınmazlar
Ankara'da kamu konutu satışı mask
Ankara'da kamu konutu satışı
TOKİ'den iş yeri satış ihalesi mask
TOKİ'den iş yeri satış ihalesi
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL