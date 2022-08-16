16 Ağu 2022 - 12:58- Gündem G: 16 Ağu 2022 - 13:00

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Keleş: Kocaeli’de konut satışında geçen seneye göre düşüş yaşandı

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, TÜİK temmuz ayı konut satış istatistikleriyle ilgili, “Kocaeli’nde geçen senenin Temmuz ayında 2 bin 631 konut satışı gerçekleşti. Kocaeli’nde 2022 Temmuz ayında 2 bin 347 konut satışı gerçekleşerek geçen seneye göre düşüş yaşadı. Kocaeli’de 2 bin 347 konuttan 810 adedi ilk kez satılırken, 1537 konutun ikici kez satışı yapıldı” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Keleş: Kocaeli’de konut satışında geçen seneye göre düşüş yaşandı mask
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TÜİK verilerine göre 2022 Temmuz ayında Türkiye’de konut satışları geçen yıla oranla yüzde 12,9 azaldı. Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş bugün açıklanan TÜİK temmuz ayına ilişkin konut satış istatistik verilerini değerlendirdi. Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi; “TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 azalarak 93 bin 902 olduğu açıklandı.

“KOCAELİ’DE ZİRVE 2020 TEMMUZ AYINDA YAŞANDI”

Açıklanan verilere göre Kocaeli’nde geçen senenin Temmuz ayında 2 bin 631 konut satışı gerçekleşti. Kocaeli’nde 2022 Temmuz ayında 2 bin 347 konut satışı gerçekleşerek geçen seneye göre düşüş yaşadı. Kocaeli’de 2 bin 347 konuttan 810 adedi ilk kez satılırken, 1537 konutun ikici kez satışı yapıldı. Türkiye genelinde ve Kocaeli’de TÜİK’in2017-2022 Temmuz satışlarına baktığımız zaman konut satışlarını görmekteyiz. Buna göre 2017/2022 Temmuz ayı verilerine baktığımız zaman Türkiye ve Kocaeli’de zirveyi 2020 Temmuz ayında yaşandığını görmekteyiz.

“GAYEMİZ YENİ KONUT ÜRETİMİ”

Konut üretiminde maliyetlerde ki fiyat istikrarı yakalanır ise bu artışların daha da artacağını öngörmekteyiz. TÜİK konut satış istatistiklerini incelediğimizde bu satışların çoğunluğu ikinci el konutlarda gerçekleştiğini rakamsal verilerden gördük. Bizim gayemiz yeni konut üretimi ile hem sektöre hareketlilik getirmek hem de konut arzlığından kaynaklı kira artışlarına dur demek.”

# bir, ile, başkanı

16 Ağu 2022 - 12:58 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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