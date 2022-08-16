Kocaelispor’un 3 genci Çatalcaspor ile anlaştı

Geride bıraktığımız yıl Kocaelispor Elit U-19 takımı ile çok iyi bir sezon geçiren ve oynadıkları futbolla hayli dikkat çeken 3 başarılı futbolcu Eren Türkkal, Yusuf Sarohan ve Ufuk Birdal, 3. Lig 1. Grup takımlarından Çatalcaspor ile anlaştı
KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ
Geçtiğimiz gün paylaştığımız Eren Tükkal ile birlikte sol bek Yusuf Sarohan ve kanat forvet Ufuk Birdal, İstanbul ekibi Çatalcaspor’un yolunu tuttu. Eren ve Yusuf ile 3 yıllık anlaşma sağlanırken, sonraki satıştan Kocaelispor’a yüzde 50 pay verilecek. Ufuk Birdal ile ise 2 yıllık kiralık anlaşma yapıldı. Belediye Derincespor’un grubunda yer alan Çatalca ekibi 3 yetenekli futbolcunun transferi ile kadrosunu güçlendirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.