Kocaelispor’un 3 genci Çatalcaspor ile anlaştı

Geride bıraktığımız yıl Kocaelispor Elit U-19 takımı ile çok iyi bir sezon geçiren ve oynadıkları futbolla hayli dikkat çeken 3 başarılı futbolcu Eren Türkkal, Yusuf Sarohan ve Ufuk Birdal, 3. Lig 1. Grup takımlarından Çatalcaspor ile anlaştı

KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

Geçtiğimiz gün paylaştığımız Eren Tükkal ile birlikte sol bek Yusuf Sarohan ve kanat forvet Ufuk Birdal, İstanbul ekibi Çatalcaspor’un yolunu tuttu. Eren ve Yusuf ile 3 yıllık anlaşma sağlanırken, sonraki satıştan Kocaelispor’a yüzde 50 pay verilecek. Ufuk Birdal ile ise 2 yıllık kiralık anlaşma yapıldı. Belediye Derincespor’un grubunda yer alan Çatalca ekibi 3 yetenekli futbolcunun transferi ile kadrosunu güçlendirdi.