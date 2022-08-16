16 Ağu 2022 - 17:00- Spor G: 16 Ağu 2022 - 14:07

Kocaelispor’un 3 genci Çatalcaspor ile anlaştı

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Kocaelispor’un 3 genci Çatalcaspor ile anlaştı mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Geride bıraktığımız yıl Kocaelispor Elit U-19 takımı ile çok iyi bir sezon geçiren ve oynadıkları futbolla hayli dikkat çeken 3 başarılı futbolcu Eren Türkkal, Yusuf Sarohan ve Ufuk Birdal, 3. Lig 1. Grup takımlarından Çatalcaspor ile anlaştı

KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

Geçtiğimiz gün paylaştığımız Eren Tükkal ile birlikte sol bek Yusuf Sarohan ve kanat forvet Ufuk Birdal, İstanbul ekibi Çatalcaspor’un yolunu tuttu. Eren ve Yusuf ile 3 yıllık anlaşma sağlanırken, sonraki satıştan Kocaelispor’a yüzde 50 pay verilecek. Ufuk Birdal ile ise 2 yıllık kiralık anlaşma yapıldı. Belediye Derincespor’un grubunda yer alan Çatalca ekibi 3 yetenekli futbolcunun transferi ile kadrosunu güçlendirdi. 
# ile, bir, Kocaelispor

16 Ağu 2022 - 17:00 Kocaeli- Spor

Muhabir  Erdem Övüç

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.053.696 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Dünya şampiyonumuz İzmit’te krallar gibi mask
Dünya şampiyonumuz İzmit’te krallar gibi
Kardeş Adana Demirsporlular onu unutmayacak mask
Kardeş Adana Demirsporlular onu unutmayacak
Körfez Vefa Spor’da Muhammed Kılıç güven tazeledi mask
Körfez Vefa Spor’da Muhammed Kılıç güven tazeledi
Taraftar gün sayıyor! mask
Taraftar gün sayıyor!
Kerem Çalıloğlu Bağdatspor’da mask
Kerem Çalıloğlu Bağdatspor’da
Yolcu Mansız, Sırrıpaşa’da mask
Yolcu Mansız, Sırrıpaşa’da
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL