16 Ağu 2022 - 14:07- Spor G: 16 Ağu 2022 - 14:08

Dünya şampiyonumuz İzmit’te krallar gibi
Dünya şampiyonumuz İzmit’te krallar gibi mask
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2022 Dünya Kupası’nda Ülkemizi temsil edecek olan ve hazırlıkları için Kocaeli’ni seçen Ampute milli takımımız el üstünde tutuluyor

VİNSAN’DA ÇALIŞIYORLAR

İzmit’te kampa giren ve  Vinsan tesislerinde antrenman yapan takımın ziyaretçisi de eksik olmuyor.  Tokatlılar Derneği Başkanı turan Şahin de ziyarette bulunarak, hem takımı hem de takımın kaptan antrenörü Osman Çakmak’a moral verdi. Tokatspor’un simgesi Onbeşliler atkısını takdim eden Şahin, kentin değerlerini unutmadıklarını sözlerine eledi. Şahin “Bizlere Avrupa şampiyonluğu yaşatan Ampute milli takım oyuncuları ve hemşerimiz Osman Çakmak hocam, ülkemizin bizlerin gururudur” dedi.

 
# başkanı

16 Ağu 2022 - 14:07 - Spor

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