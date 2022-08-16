Dünya şampiyonumuz İzmit’te krallar gibi

2022 Dünya Kupası’nda Ülkemizi temsil edecek olan ve hazırlıkları için Kocaeli’ni seçen Ampute milli takımımız el üstünde tutuluyor
VİNSAN’DA ÇALIŞIYORLAR
İzmit’te kampa giren ve Vinsan tesislerinde antrenman yapan takımın ziyaretçisi de eksik olmuyor. Tokatlılar Derneği Başkanı turan Şahin de ziyarette bulunarak, hem takımı hem de takımın kaptan antrenörü Osman Çakmak’a moral verdi. Tokatspor’un simgesi Onbeşliler atkısını takdim eden Şahin, kentin değerlerini unutmadıklarını sözlerine eledi. Şahin “Bizlere Avrupa şampiyonluğu yaşatan Ampute milli takım oyuncuları ve hemşerimiz Osman Çakmak hocam, ülkemizin bizlerin gururudur” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.