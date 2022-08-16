Metin Çulhaoğlu hayatını kaybetti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Komitesi Üyesi Metin Çulhaoğlu, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Metin Çulhaoğlu’nun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Ülkemizde Marksizme birbirinden değerli katkılar sunan, ömrünü devrim ve sosyalizm mücadelesine adamış, hareketimizin fikri öncüsü Metin Çulhaoğlu yoldaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye sosyalist hareketinin ve işçi sınıfının başı sağolsun. Sözümüz devrim olacak!”

METİN ÇULHAOĞLU KİMDİR?

Türkiye'nin en önemli marksist düşünür, yazar ve siyasetçilerinden Metin Çulhaoğlu, 1947 yılında Balıkesir'de doğdu. 1970 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin İktisat Fakültesi’nden mezun olan Çulhaoğlu, 1968-1969 yıllarında ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü’nde yöneticilik yaptı. Birinci ve ikinci Türkiye İşçi Partisi'nde görev alan Çulhaoğlu, 1975–1978 yılları arasında haftalık Yürüyüş dergisinde sırasıyla yazar, yazı işleri müdürü ve başyazar olarak görevler üstlendi. Türkiye İşçi Partisi 2. Kongresi’nde yaşanan ayrışmadan sonra Yalçın Küçük, İlhan Akalın ve Mesut Odman (Odabaşı) gibi isimlerle Eylül 1979’da Sosyalist İktidar dergisini çıkarmaya başladı. Aylık olarak yayınlanan dergi toplam 11 sayı çıktı. Çulhaoğlu, bu derginin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Derginin yayın hayatına 12 Eylül 1980 darbesiyle son verildi.

1983–1986 yılları arasında cezaevinde kalan Çulhaoğlu, 1986 yılında Gelenek dergisi kolektifinin kuruluşuna öncülük etti. Bu hareket daha sonra partileşerek Sosyalist Türkiye Partisi (STP) olarak siyaset sahnesindeki yerini aldı. Çulhaoğlu 1993 yılında partiden ayrıldı ve bir grup yoldaşıyla birlikte Sosyalist Politika dergisini çıkarmaya başladı. Sosyalist Politika grubu, sırasıyla Birleşik Sosyalist Parti (BSP) ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) kuruluşlarında yer aldı. 2001 yılında Sosyalist Politika grubuyla birlikte ÖDP’den ayrılarak, Gelenek Hareketi ile yollarını yeniden birleştirdi ve Türkiye Komünist Partisi’ne (TKP) katıldı. O tarihten 2014 yılına kadar partinin Merkez Komitesi’nde görev aldı. Çulhaoğlu, TKP'de 2014 yılı Nisan ayında başlayan ayrışmayla birlikte Halkın Türkiye Komünist Partisi’nin (HTKP) kuruluşunda yer aldı. 7 Kasım 2017’de kurulan Türkiye İşçi Partisi'nde (TİP) Merkez Komite görevini üstlenen Çulhaoğlu, TİP Parti Meclisi üyesiydi.

BirGün, soL gibi birçok günlük gazetede köşe yazıları yazdı. 16 Ağustos 2014 tarihinden bugüne İleri Haber'de salı ve cumartesi günleri yazıları yayınlandı.