16 Ağu 2022 - 14:34- Gündem G: 16 Ağu 2022 - 14:36

Marmara Depremi’nin 23. Yılı “Deprem Sergisi” ile anıldı

Büyükşehir, Marmara Depremi’nin yıldönümü dolayısıyla Fevziye Camii önünde deprem sergisi açtı
Marmara Depremi’nin 23. Yılı “Deprem Sergisi” ile anıldı mask

Kocaeli’nin deprem gerçeğiyle her an yüz yüze olduğu bilinciyle pek çok çalışma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıldönümü dolayısıyla Fevziye Camii önünde deprem sergisi açtı. Depremden korunma, depreme dair bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla açılan deprem sergisine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın açtığı sergide depremin etkilediği hayatlar ve yıkılan binaların yer aldığı fotoğraflar sergilendi.

23 YIL ÖNCE BUGÜN

Binlerce binanın yıkıldığı ve bir o kadar da vatandaşın hayatını kaybettiği 17 Ağustos Marmara Depremi’nin üzerinden tam 23 yıl geçti. Bu süreç içerisinde asrın felaketi 17 Ağustos depremini unutturmamak ve vatandaşları deprem konusunda bilgilendirmek için pek çok çalışma gerçekleştiren Büyükşehir, bu yıl da vatandaşı deprem konusunda bilgilendirmek için stant kurdu.

VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından Fevziye Camii önünde kurulan stantta Büyükşehir, deprem ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmaları içeren ‘Deprem Eğitim Kitapçığını’ vatandaşlara, ‘Toprak’la deprem bilinci’ başlıklı bilgilendirme kitapçığını da çocuklara verdi.

DEPREM BİLİNCİ AŞILANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, deprem çalıştayı ve diğer faaliyetleri ile deprem gerçeğini canlı tutuyor. Bu bağlamda anlık sarsıntıları izlemek için kentin belli bölgelerine ivme ölçer cihazlar yerleştiren Büyükşehir, Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nden yılda 11 bin kişinin faydalanmasını sağlıyor. Söz konusu merkezde çocuk, genç ve yetişkin bireylere, teorik ve simülasyon cihazı ile uygulamalı deprem eğitimi veriliyor.

# ile, bir, tarafından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

16 Ağu 2022 - 14:34 - Gündem

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