16 Ağu 2022 - 14:44- Asayiş G: 16 Ağu 2022 - 14:49

Maaşını biriktirip yeni aldığı motosikleti ölümüne sebep oldu

Darıca ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken kaldırımdaki direğe çarpan ve hayatını kaybeden motosikletin sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı. Bir restoranda garson olarak çalışan gencin, hayalini kurduğu motosikleti alabilmek için maaşını biriktirdiği öğrenildi.
Maaşını biriktirip yeni aldığı motosikleti ölümüne sebep oldu mask
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Kaza, dün Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 41 ACD 561 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Buğra Barış Kurt (18), kaldırımda bulunan direğe çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan genç yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosikletini alabilmek için maaşını biriktirmiş

Buğra Barış Kurt için bugün Bağlarbaşı Merkez Cami’de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra, gencin babası Seyfettin Kurt, annesi Dilek Kurt, yakınları, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Gencin cenaze namazını Darıca İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar kıldırdı. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazından sonra Kurt’un tabutu omuzlar üzerinde cenaze aracına taşındı. Bir restoranda garson olarak çalışan Buğra Barış Kurt’un, hayalini kurduğu motosikleti alabilmek için maaşını biriktirdiği öğrenildi. Kurt’un kaza yaparak hayatını kaybettiği motosikleti yeni alması ise yürek burktu.
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16 Ağu 2022 - 14:44 Kocaeli/ Darica- Asayiş

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Yorumlar

(2)
02

Turanoglu - Üzüldüm

Allah rahmet eylesin rabbim ailesine sabırlarversin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ağustos 17:47
01

tacir - Allah Rahmet Eylesin. Bu motor gerçekten hiç akıl karı iş değil

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ağustos 17:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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