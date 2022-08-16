Kocaelispor - Erokspor

Kocaelispor'un 3. Etap Bolu kampı dahilindeki 3. antrenman maçı, Erokspor ile oynadı

Maç başladı

Dk.2: Erokspor 1-0 öne geçti. Sol kanatta topu önünde bulan Onur Eriş şık bir çalımın ardından sağ ayağı ile topu sol köşeden ağlara bıraktı.

Dk 15: Erokspor mutlak bir gol kaçırdı. Kaleci İsmet ile karşı karşıya kalan Serhat Baştan opu ağlara gönderemedi. İsmet ayaklarıyla topu güçlükle çıkardı.

Dk.16 Erokspor bir kez daha golle burun buruna geldi. Sol kanatta Onur Eriş topu önünde buldu, vuruşunda top sol kale direğinin dibinden dışarıya çıktı.

Dk 18: Erokspor'da İdris sağ çaprazdan kaleye yöneldi ve kaleci İsmet'i karşısında gördü. İdris'in şutunda İsmet topu son anda kornere tokatladı.

Dk.20: Kocaelispor Tayfun'la korner kullandı. Kafalardan seken top Mehmet'e geldi. Mehmet Taş'ın şutunda top soldan dışarıya çıktı.

Dakika 26: Kocaelispor gole çok yaklaştı. Sol çaprazda Okan Eken topu kazandı, topla ceza sahasına kadar sokuldu, şutunda kaleci parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdİ

Dk.32: Kocaelispor'da Okan Eken mutlak bir gol kaçırdı. 2 rakibinden topu çok iyi söken Okan kaleci Bekir'i karşısında gördü, plase vuruşu da iyiydi, top sağ kale direğini yalayarak dışarıya çıktı.

Dk.33: Beykan yaptığı pres sonrası topu kaleci Bekir'den aldı ve Okan'a pas verdi. Okan'ın vuruşunda Bekir topu gol çizgisinden çıkardı.

Dk. 50: Beykan'ın sol kanattan yapmış olduğu ortada Okan altı pas noktasından kafayı vurdu, top sol kale direğini yalayarak dışarıya çıktı.

Dk.65: Beykan ile sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Samed Ali'nin kafa ile kaleye gönderdiği top sol kale direğinden döndü.

Dk. 70: Kocaelispor yine gole çok yaklaştı. Sağ çaprazda Samed Ali kaleci ile karşı karşıya kaldı, sert şutunda kaleciden dönen top kornere çıktı.

Dk. 73 Mehmet Yılmaz'ın sağ kanattan yaptığı ortada Samed Ali topu kafa vuruşu ile göndermek istedi ama vuruşu iyi olmadı.

Dk.83: Sol kanattan yapılan ortada Mertan yakın mesafeden topuk kafayla kaleye göndermek istedi ama top üstten dışarıya çıktı.

Dk. 86: Yiğitali 2 futbolcudan sıyrıldı kaleye sert bir şut çekti, kaleci topu son anda tokatladı.

İlk 25 dakika kabus gibiydi. Sonraki süreçte Kocaelispor 65 dakika boyunca oyunu domine etti ve inanılmaz goller kaçırdı. Maçın genelinde de çok istekli arzulu bir takım vardı. Bu maçta Kocaelispor adına tek eksik goldü.

Maç sonucu:

Kocaelispor: 0 - Erokspor: 1

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KOCAELİSPOR 11

İsmet, Mehmet Yılmaz, Mehmet Sak, Diogo, Yalçın, Mehmet Taş, İlyas Kubilay, Cem Ekinci, Beykan Şimşek, Tayfun, Okan

EROKSPOR

Bekir, Serdar Cansu, Celal, Erman, Batuhan, Hasan, Emir, Onur Eriş, Serhat Baştan, Alper Karaman, İdris Fırat