Mezarlıkta kahreden kare

Büyük acılara sebep olan Marmara Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti. 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Türkiye'yi yasa boğdu. Binlerce kişi hayatını kaybederken, birçok depremzede ise yakınlarını kaybetmenin hüznünü derinden yaşadı. 61 yaşındaki Ali Sadık Furuncu da, o gece 21 kişilik ailesiyle enkaz altında kaldı. Furuncu, ailesinden 8 kişiyi kaybetti. 17 Ağustos'u gözyaşları içinde anlatan Furuncu, acısının hiç dinmediğini söyledi.
"Deprem bana çaresizliği hissettiriyor"
Depremde aile apartmanlarının yıkıldığını belirten Furuncu, "Deprem olduğunda gece saat 03.00 sıralarıydı, hepimiz uyuyorduk. 5 katlı aile apartmanımız vardı, 5 kardeş altlı üstlü oturuyorduk. O gece apartmanda toplam 21 kişiydik ve hepimiz enkaz altında kaldık. Binamız komple çöktü. 11 kişi kendi imkanlarıyla enkaz altından çıktı, 10 kişi ise enkaz altında kaldı. Ölen kardeşlerimin 9 aylık bebeğini ve 6 yaşındaki çocuğunu enkaz alından sağ çıkardım. Diğer kalan 8 kişiyi ise kaybettik. Ablamı, erkek kardeşimi, 2 gelinimizi, eniştemi ve 3 yeğenimi kaybettim. Düşünebiliyor musunuz, cenazemizi bulduğumuz için seviniyorduk. Sıfırdan değil, eksiden hayata başlamak zorunda kaldık. Giden canlar geri gelmez, acısı unutulmaz" dedi. Furuncu, "Deprem size ne hissettiriyor?" sorusuna ise "Deprem bana çaresizliği hissettiriyor. Elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Geride kalanların acısı hiçbir zaman sönmüyor" şeklinde cevap verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.