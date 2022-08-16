Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen ve resmi rakamlara göre, 18 bin 373 kişinin hayatını kaybettiği, 48 bin 901 kişinin yaralandığı, 5 bin 840 kişinin de kaybolduğu 7.4 şiddetindeki depremin üzerinden tam 23 yıl geçti. Depremin yarattığı tahribat halen etkilerini sürdürürken 23 yılda alınan tedbirler ve ‘yeniden Kocaeli depremi olacak mı?’ sorusunu TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Zeki Tığ yanıtladı.

“DEPREM YÖNETMELİĞİ İYİ”

‘Alınan tedbirler yeterli mi?’ sorusunu yanıtlayan Tığ, “Klasik söylemlerin hepsi yapılmalı. Binaların önlemleri ona göre alınmalı. Kocaeli, Sakarya, İstanbul gibi illerde uygulanma şekli güzel görünüyor ama Anadolu’da nasıl bu iş ona bakmak lazım. Herkesin kendi binasını tetkik ettirmesi gerekir. 2019’da çıkan ve halen uygulanan yeni bina deprem yönetmeliği iyi bir yönetmelik. Ancak tabi ki tek başına yeterli değil. İşçilik de önemli. İş burada yapı denetime düşüyor” dedi.

“ESKİ BİNALARIN ÇOĞU YIKILDI”

Kocaeli’de depremden kalan binalar ve yeni binalar hakkında da konuşan Tığ, “Kocaeli’de yeni binalar güvenli. Mevcut bina stoku, orta hasarlı binaların durumu nedir bilmek mümkün değil. Şahsım adına yeni yapılan binalardan çok korkmuyorum. Eski binalar beni ürkütüyor. İstanbul’da da Kocaeli’de de çok var ama Kocaeli’de deprem olduğu için eski binaların çoğu yıkıldı zaten. Hasarlı olanlar, yıkılması gerekirken onarılan çok bina var Kocaeli’de.Kentsel dönüşüm çok iyi bir şey ama günümüz koşullarında 10 kat yıkıp 3 kat yapmak ne kadar mantıklı bilemiyorum” dedi.

“DEPREMİN ZAMANI GELDİ”

“Kocaeli merkezli bir deprem beklenmiyor” diyen Tığ, “İstanbul merkezli bir deprem bekliyoruz. Bunun şiddeti kimi hocalarımıza göre 7’nin üstü, kimine göre değil. Ben 7’nin üstünde beklemiyorum. Kocaeli’de 18 bin civarında bina yıkıldığı açıklandı. Bu sayı Kocaeli’de mevcut bina stokunun yüzde 10’uysa İstanbul’da yüzde 1’i bile etkilense Kocaeli’ye göre büyük bir sayı olarak etkilenmiş olur. İstanbul’da büyük bir deprem bekleniyor. Depremin zamanı geldi. Her an olabilir” ifadelerine yer verdi.

“OLABİLECEK DEPREM ŞAŞIRTMAYACAKTIR”

Son olarak Tığ, “Kocaeli merkezli bir deprem beklemiyoruz, Kocaeli’de ortalama 100 yıl periyodunda oluyor. İstanbul depremi olursa bizi tabi ki etkiler. Gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. 20 - 40 yıl arasında İstanbul depremi olmuş hep. O sürecin içerisindeyiz. Fayların dayanım gücü 100-150 bandında değişiyor. İstanbul’da her an olabilecek deprem şaşırtmayacaktır. Umarım en az hasarla atlatılır” şeklinde konuştu