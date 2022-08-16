16 Ağu 2022 - 16:07- Gündem G: 16 Ağu 2022 - 16:08

Vali Yavuz: Her zaman depreme hazırlıklı olmalıyız
Vali Yavuz: Her zaman depreme hazırlıklı olmalıyız mask

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23’üncü yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında Vali Yavuz, “Geçen yıllar yaraları sarsa da ne acılarımızı azalttı ne de kaybettiklerimizi unutturdu. Bundan sonra geçecek yıllar da unutturmayacaktır.17 Ağustos, depremle yaşamayı öğrenebilmemiz için bize sorumluluklarımızı hatırlatan bir tarihtir.Burada en önemli husus; depremle yaşayabilmeyi öğrenmek, yapı stoklarımızı, evlerimizi ve işyerlerimizi depreme dayanıklı hale getirmektir. Yaşadığımız yüzyılın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz imkanları kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımız ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman depreme hazırlıklı olmamız ve yaşanan bu büyük acıdan ders çıkarmamız gerekmektedir” diyerek depremde kaybettiğimiz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle andı.
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16 Ağu 2022 - 16:07 - Gündem

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