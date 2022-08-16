TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 17 Ağustos Gölcük Depremi’nin 23’üncü yıldönümünde yayınladığı mesajında, “Resmi rakamlara göre, kentimizdeki can kaybı 9 bin 477’dir. Son 100 yıla bakıldığında 6 ve üzerinde 66 deprem olup7 ve üzerinde 15 deprem yaşanmış ve yaklaşık 80 bin vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Rakamların ortaya koymuş olduğu şey ‘Deprem ülkesiyiz ama hala hazır değiliz.’ ifadesinin kanıtıdır. Depremin üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen bu konuda hala gerekli adımlar atılmamış, çalışmalar yapılmamıştır.Sadece konuşmak, anmak, ders aldık demek yetmiyor. Devlet ve toplum olarak önlemlerimizi ve tedbirlerimizi almalıyız. Bu yüzden ne zaman binalarımız yıkılmaz, insanlarımız hayatlarını kaybetmez işte o gün bizler depremi yenmiş oluruz” dedi.
16 Ağu 2022 - 16:07- Gündem Güncelleme: 16 Ağu 2022 - 16:08
Akar: Sadece konuşmak, anmak yetmiyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.