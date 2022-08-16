Büyükakın: Bugün Kocaelimiz depreme çok daha hazır

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 23’üncü yıldönümü mesajında, “Alacağımız derslerle ileride yeni acıların önüne geçilmesini sağlıyoruz. Bugün Kocaelimiz, Büyükşehir’imizin yaptığı yatırımlarla depreme çok daha hazırlıklı ve güvenli bir kent haline gelmiştir. Girişimlerimiz sonucunda AFAD tarafından afetle ilgili projelerde Kocaeli pilot il seçildi. ‘Kocaeli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması Projesi’, Türkiye’de ilk defa ilimizde uygulanacak ve diğer şehirlere örnek olacak. Büyükşehir olarak kentsel dönüşüm çalışmalarımıza kadar pek çok dev projeyi hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Allah böylesi acıları bir daha yaşatmasın” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.