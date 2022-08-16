Büyükakın: Bugün Kocaelimiz depreme çok daha hazır

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 23’üncü yıldönümü mesajında, “Alacağımız derslerle ileride yeni acıların önüne geçilmesini sağlıyoruz. Bugün Kocaelimiz, Büyükşehir’imizin yaptığı yatırımlarla depreme çok daha hazırlıklı ve güvenli bir kent haline gelmiştir. Girişimlerimiz sonucunda AFAD tarafından afetle ilgili projelerde Kocaeli pilot il seçildi. ‘Kocaeli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması Projesi’, Türkiye’de ilk defa ilimizde uygulanacak ve diğer şehirlere örnek olacak. Büyükşehir olarak kentsel dönüşüm çalışmalarımıza kadar pek çok dev projeyi hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Allah böylesi acıları bir daha yaşatmasın” dedi.