Ellibeş: Üretilen konut sayısı 1 milyonu geçti

Vatandaş - KONUT unutuldu bundan böyle imkansız gibi bir şey. Doktor ilaç yazıyor, SGK 30 lira, 50 lira para kesiyor. Gastroenteroloji servisinde minik kamera ile iç organlarıma bakılması gerek görüldü. Eczaneden almaya gittim '...din' adlı bir avuç toz, ishal yapması için 4 kg suya karıştırıp içeceğim. SGK karşılamıyormuş bu ilacı, ve fiyatı 345 tl. Otobüs durağı ve tramvay istasyonlarını şöyle bir gözlemlesin il başkanımız. “Kart bakiyesi doldurma” makineleri önünde kuyruklar uzamaya başladı. Neden biliyor musunuz? Belki de fark ettiniz. İnsanlar artık eskisi gibi 50 TL, 100 TL birden yükleyemiyor. Tek ya da iki yolculuk yetecek kadar para yükleyebiliyor da, ondan. O yüzden her defasında makinenin önünde kuyruğa giriyorlar.