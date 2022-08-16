Ellibeş: Üretilen konut sayısı 1 milyonu geçti

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Ülkemizin deprem bölgesinde olduğu gerçeğiyle bugüne kadar binlerce yeni konut inşa edildi. Yalnızca devlet eliyle ülkemiz genelinde üretilen konut sayısı 1 milyonu geçti. Bugün ilimiz başta olmak üzere yerinde kentsel dönüşüm çalışmaları, yeni rezerv konut üretimi gibi halkımızı daha güvenli, dayanıklı evlere kavuşturmak için çalışmalar hızla devam ediyor. Bütün bunların yanında deprem bilincini artırmak, olası afetlerde ilk yardıma koşacak nitelikli insan sayımızı çoğaltmak için de her türlü yasal düzenlemeler ve çalışmalar yapıldı, yapılıyor. 17 Ağustos benzeri felaketlerin tekrar yaşanmaması için başta devletimiz olmak üzere hepimize sorumluluk düşüyor” dedi.
# başkanı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Karşıyakalı - Algı...İnsanların, çöp konteynerlerinde çürük çarık yiyecek topladıkları, pazar yerlerine gece karanlığı bastırdıktan sonra gidip, eskinin orta halli insanlarının bile, başkalarına görünmeden, ezik domates, çürük elma toplamaya başladığı bir devri yaşatıyorsunuz halkınıza.
Vatandaş - KONUT unutuldu bundan böyle imkansız gibi bir şey. Doktor ilaç yazıyor, SGK 30 lira, 50 lira para kesiyor. Gastroenteroloji servisinde minik kamera ile iç organlarıma bakılması gerek görüldü. Eczaneden almaya gittim '...din' adlı bir avuç toz, ishal yapması için 4 kg suya karıştırıp içeceğim. SGK karşılamıyormuş bu ilacı, ve fiyatı 345 tl. Otobüs durağı ve tramvay istasyonlarını şöyle bir gözlemlesin il başkanımız. “Kart bakiyesi doldurma” makineleri önünde kuyruklar uzamaya başladı. Neden biliyor musunuz? Belki de fark ettiniz. İnsanlar artık eskisi gibi 50 TL, 100 TL birden yükleyemiyor. Tek ya da iki yolculuk yetecek kadar para yükleyebiliyor da, ondan. O yüzden her defasında makinenin önünde kuyruğa giriyorlar.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.