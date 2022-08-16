16 Ağu 2022 - 16:08- Gündem G: 16 Ağu 2022 - 16:09

Yıldızlı: Kocaeli’mize köstek değil, destek olalım
Yıldızlı: Kocaeli’mize köstek değil, destek olalım mask

CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, 17 Ağustos Gölcük Depremi’nin 23’üncü yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Depremin değil, binaların insanları öldürdüğünü gördük. Alınmamış önlemler, deprem gerçeğini görmemezlikten gelerek yapılan binaların, usule aykırı imar projelerinin, rant uğrunatüm kıyılarına dolgu yapılan Körfez’in binlerce kişinin hayatına nasıl mal olduğunu gördük. Her yerde bas bas dile getirdiğimiz deprem gerçeği maalesef hala görmemezlikten geliniyor. Hala rant uğruna imarda 4 kat gözüken evler 8 kata kadar çıkartılıyor, bir anda olmayacak yerlerden konut projeleri türüyor. Deprem gerçeğine uygun olarak izlenecek bir yerel politikaya ihtiyacımız var. Gelin, onca acıya rağmen hala dimdik ayakta durmaya çalışan Kocaeli’mize köstek değil, destek olalım” dedi.
# bir, başkanı

16 Ağu 2022 - 16:08 - Gündem

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