AKP'li isim Fikri Işık'ı topa tuttu: "Benim emeklerimi çaldın bari davanın emeklerini çalma"

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi'nde AKP'li ve MHP'li meclis üyelerini eleştirerek, "Fatma Hanım araç satın almak için kredi istiyorsa, bırakın alsın. Buna engel olmakla Belediye Başkanını mağdur duruma düşürüyorlar. Ben il başkanıyken, Hikmet Erenkaya Büyükşehir Başkanıydı. Belediye borçları nedeniyle Ankara’dan ödenekleri kesilince beni arar, yardım isterdi. Erenkaya personel maaşlarını ödeyebilsin diye ben AKP il başkanı olarak Ankara’da aracılık yapar, para gönderilmesini sağlardım. İstanbul Belediyesi’nde de, İzmit Belediyesi’nde de meclis çoğunluğunu elde bulundurmanın avantajını belediye başkanlarının işini güçleştirmek için kullanmayı doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

IŞIK'I TOPA TUTTU

Milletvekili Işık'ın bu sözleri Parti içerisinde deprem yarattı. "Kol kırılır yen içinde kalır" felsefesinin hakim olduğu AKP'nin İzmit Meclis Üyesi ve 26. Dönem AKP Milletvekili Adayı Şener İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Işık'ı topa tuttu. İşte Şener İnce'nin ses getiren paylaşımı; Vayyy beee.. Büyük teşkilatçının teşkilatçılık anlayışı buymuş demek. Yıllarca Ağabeyim dedik, Başkanım dedik, Bakanım dedik, hatta Başbakanım dedik. 1 Kasım 2015’te;Sana bu listede ihtiyaç var dedin,koştuk geldik,listenin son sırasını lâyık görmene rağmen Dava uğruna gecemizi gündüzümüze kattık ,terimizin son damlasına kadar savaştık, kazandık,sana da kazandırdık, kendimiz maddi manevi kaybettik ama davamıza feda olsun emeklerimiz dedik.

"O SÖZLERİN HALA KULAKLARIMDA"

Seçim zaferi akşamı “Senden bu performansı beklemiyordum doğrusu, çok iyi çalıştın, çok katkın oldu”sözlerin hala kulaklarımda. 24 Haziran’da beni aday yaptırmamak için her şeyi yaptın, nefis yapıp hakaret etmedik, çirkinleşmedik, ağabeylik hukukumuzu gözeterek sadece sitem ettik. Yerel seçimde Aday olmamama rağmen teşkilatım ”Gel sana ihtiyaç var dedi” Milletvekili adayı olmuşum ne işim var Meclis Üyeliğinde demedim. İhtiyaç varsa Makamın mevkiinin önemi yok dedik, taşın altına yine bedenimizi koyduk ,çalıştık çırpındık, katkı sunduk, Başkanlığı kaybettik ama Meclisi kazandık..

"BİATÇILARINDAN ÇİRKİN SALDIRILAR ALDIM"

Başkan adayımızı arayıp beni yine listeden çıkarmasını istedin Ağabeyim hitabımıza kardeşliğin buymuş demek ki. Yine kötü söz söylemedim. Yarın davanın çaycılığı verilirse hiç gocunmadan onu da yaparız. Ben sitem ettiğimde “Sosyal Medyadan haber yapmak teşkilatçılığa aykırı” eleştirisi, hatta senin biatçılarından çirkin saldırılar aldım. Şimdi hem sana, hem biatçılarına soruyorum. Bu mudur teşkilatçılık?

"MAKAMLAR GİDİNCE SIRTINDAN VURDU DAVAMIZI"

Hadi bana garezin var, arayıp sormazsın Benim İl Başkanım var, İlçe Başkanım var, Meclis Grup Başkan vekilim var, Meclis Üyesi arkadaşlarım var. Büyük teşkilatçısın ya…Niye sormadın İzmit Meclisi’nde 4 yıldır gelen maddelerin yüzde 97 oranında onayladığımızı, onaylanmayan konuların teşkilat edebiyle istişare ve İzmit Halkının zararına olacak konular olduğunu, araç satın almaya değil, fahiş, izah edilemeyen kredilere karşı durduğumuzu, davanın sırtından yükü tutanlar, makam-mevki, itibar kazananlar, makamlar gidince hep sırtından vurdu Reisi ve davamızı.

“NE DEMEK İZMİT MECLİSİ’NDE YANLIŞ YAPIYORUZ?”

Her şeye rağmen bunu senden hiç beklemezdim. Ne demek işime gelmeyen konularda konuşmuyorum, el kaldırmıyorum. Ne demek İzmit Meclisi’nde yanlış yapıyoruz? Benim emeklerimi çaldın, bari davanın ve inanmış-adanmışların emeklerini çalma yahu.. Bu kutlu dava siz olmadan da büyüyecek, hatta daha da büyüyecek Bari susun da, nefsimize ağır gelse de, hizmetlerinizle analım sizi. Vesselam….. Bu yazıyı yazmak zorunda olduğum, vicdanımın sesini frenleyemediğim için,teşkilatımdan ve Dava adamlarından özür diliyorum.”