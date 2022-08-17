17 Ağu 2022 - 11:08- Gündem G: 17 Ağu 2022 - 11:18

Vadi İzmit Evleri için başvurularda son gün!

Vadi İzmit Evleri’nde 5’i daire, 7’si işyeri olmak üzere 12 adet taşınmaz yarın satışa çıkıyor

Vadi İzmit Evleri için başvurularda son gün! mask

İzmit Belediyesi ve Bektaş inşaat ortaklığında inşa edilen ve modern mimarisiyle dikkat çeken Vadi İzmit Evleri’nde 5 daire ve 7 işyeri satışa çıkıyor. 12 adet taşınmaz 735.000,00 TL ila 6.500.000,00 TL arasındaki muhammen bedelleri üzerinden 18 Ağustos Perşembe günü yapılacak açık teklif usulü ihale ile satışa çıkacak.


BAŞVURU İÇİN SON GÜN!

18 Ağustos tarihinde yapılacak olan ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar en geç bugün saat 16.00’ya kadar İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak İstimlak Birimine müracaat ederek ihale zarflarını teslim edebilirler. İhale yarın saat 11.30’da İzmit Belediyesi Belsa A Blok 9. Kat toplantı odasında gerçekleşecek. 
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17 Ağu 2022 - 11:08 - Gündem

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