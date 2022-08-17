Canlar 16. kez sevgide buluşacak  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl Muharrem ayı içinde düzenlediği Sevgide Buluşalım etkinliğini bu yıl 16. kez gerçekleştirecek. Seka Park Uçurtma Tepesi önündeki Sevgide Buluşalım Etkinliği, 20 Ağustos Cumartesi günü 20.30’da yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Sevgide Buluşalım etkinliğinin tanıtımı için basın toplantısı düzenledi. “Alevi’siyle Sünni’siyle bir ve bütün olduğumuzu, dosta düşmana haykırıyoruz” diyen Genel Sekreter Gündoğdu, “Bütün Alevi, Bektaşi, Caferi ve Sünni kardeşlerimizi, hemşerilerimizi fitnecilere fırsat vermeden her zaman el ve gönül birliği içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz. Gelin canlar bir olalım” diyerek anlamlı etkinliğe davet etti.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Sevgide Buluşalım etkinliğinin tanıtımı için Maide Kafe’de basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal ile Alevi dernek ve vakıflarının başkanları ile muhtarlar katıldı.

AMACIMIZ BİRLİKTELİĞİMİZİ PEKİŞTİRMEK

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu basın toplantısında, Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl Cem Vakfı ve kentteki derneklerle ortaklaşa Sevgide Buluşalım etkinliği düzenlediğini kaydederek, “Ortaklaşa düzenlediğimiz etkinliğimizde amacımız, Alevi kardeşlerimizle bağımızı birbirimizi anlama üzerine kurarak birlikteliğimizi pekiştirmektir” dedi.

KERBELA OLAYI AKILLARDAN ÇIKMAYACAK BİR İZ, BİR UYARIDIR

Genel Sekreter Gündoğdu, basın toplantısında Hz. Muhammed’in torunlarından Hz. Hüseyin ve beraberindeki yetmiş kadar kişinin Kerbela’da acımasızca şehit edilmesi olayına dikkat çekti. “Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin'in ve çoğu Ehl-i Beytten 70'den fazla insanın, politik ihtiraslar uğruna Kerbela'da şehit edilmesi, Hz. Peygamber'i ve o'nun Ehl-i Beyti'ni seven başta milletimiz olmak üzere bütün müminleri, o günden bugüne kadar derinden yaralamış, kalplerimizi incitmiştir” diyen Genel Sekreter Gündoğdu, “Dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun Kerbela olayı, tüm Müslümanların akıllarından çıkmayacak bir iz, bir uyarıdır” şeklinde konuştu.

BİR VE BÜTÜN OLDUĞUMUZU DOSTA DÜŞMANA HAYKIRIYORUZ

Alevi dernek başkanlarının da hazır bulunduğu basın toplantısında Genel Sekreter Gündoğdu, Muharrem ayında yaşatılan aşure geleneğinin Alevi–Sünni bütün Müslümanların kardeşliğinin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti. Genel Sekreter Gündoğdu, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın öncülüğünde bu amaçla devam eden “Sevgide Buluşalım” etkinlikleri gelenekselleşerek, kentimizin kültür ve inanç hayatına çok büyük bir değer katmıştır. Burada Alevi-Bektaşi kültürümüzü bilmeyenlere tanıtıyoruz. Bir ve bütün olduğumuzu, dosta düşmana haykırıyoruz” diye konuştu.

SİNSİ OYUNLARA BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE CEVAP VERİLDİ

Basın toplantısında son dönemde Alevi-Bektaşi vatandaşlar üzerinden oynanmaya çalışılan sinsi oyunlara da birlik ve beraberlik duruşu ile anlamlı cevaplar verildi. Genel Sekreter Gündoğdu, “Bizi bölmek, yurdumuzu yeniden işgal etmek isteyenlere karşı dur diyoruz. İşte Kocaeli Büyükşehir Belediye’mizin bu yıl 16’ncısını gerçekleştireceği Sevgide Buluşalım etkinliği, bu nedenle çok önemlidir. Bütün Alevi, Bektaşi, Caferi ve Sünni kardeşlerimizi, hemşerilerimizi fitnecilere fırsat vermeden her zaman el ve gönül birliği içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz. Gelin canlar bir olalım diyoruz” dedi.

YOLOĞLU’DAN ANLAMLI KONUŞMA

Basın toplantısında konuşan Derince Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı İrfan Yoloğlu da, sözlerine 17 Ağustos Kocaeli Depreminin yıldönümünü hatırlatarak başladı. Yoloğlu, “Tüm kaybettiğimiz canlara Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR ETTİ

“Sevgiye her zaman çok ihtiyacımız var” diyen Yoloğlu, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz 16 yıldır bu etkinliği sürdürüyor. Bu anlamlı etkinliği düzenleyen başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve tüm derneklerimize teşekkür ediyorum. Etkinliğimizin devamını diliyorum. Dostluğu, barışı desteklememiz gerekiyor. İnadına sevgi diyoruz, inadına birliktelik diyoruz. Gelin canlar bir olalım” dedi.

ETKİNLİK PROGRAMI AÇIKLANDI

Basın toplantısında 20 Ağustos Cumartesi akşamı 16. kez düzenlenecek Sevgide Buluşalım etkinliği ile ilgili bilgi de sunuldu. Kentin kültür ve inanç hayatına önemli katkı sunan “Sevgide Buluşalım” etkinliği, Cem Vakfı’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek. Etkinliğe; Cem Vakfı Gebze Kültür Evi, Gebze Hacıbektaş Cem Evi, Darıca Anadolu Kültür Derneği, Hacıbektaş Körfez Şubesi, Hacıbektaş Derince Şubesi, Hacıbektaş Gültepe Şubesi, Hacıbektaş İzmit Şubesi, Derince İmam Hüseyin Cem Evi, Çayırova Abdal Musa Cem Evi, Cem Vakfı Derince Şubesi ile Bayraktar Mahallesi, Mecidiye Mahallesi ve Balören Mahallesi Muhtarlıkları destek verecek.

SEVİLEN SANATÇILAR EN GÜZEL DEYİŞLERİ SESLENDİRECEK

Program, açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Protokol ve dernek üyelerinin konuşmalarının ardından Sercan Direk’in takdimiyle sanatçılar Cengiz Özkan, Ender Balkır ve Özge Çam canlarla buluşacak ve en güzel deyişleri seslendirecek.

BU YIL DA SEKA PARK UÇURTMA TEPESİ’NDEYİZ

Pandemi koşulları nedeniyle geçtiğimiz yılki Sevgide Buluşalım etkinliği ilk kez açık havada ve Seka Park Uçurtma Tepesi’nin önünde gerçekleştirilmişti. Bu yıl 16. gerçekleştirilecek etkinlik yine Seka Park Uçurtma Tepesi’nin önünde yapılacak. Açık havada ve birlik beraberlik deyişleriyle can bulacak olan etkinlik, bu özelliği ile yine yıllarca unutulmayacak. Anlamlı etkinlik, Cem TV’den canlı olarak yayınlanacak. Etkinliğin sonunda vatandaşlara aşure ikramında bulunulacak.