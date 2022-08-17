17 Ağu 2022 - 11:40- Gündem G: 17 Ağu 2022 - 11:44

EGM'den 81 ile bekçi genelgesi!

Emniyet Genel Müdürlüğü, Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili düzenlemeler yaptı. Yapılan yeni düzenlemeler 81 il emniyet müdürlüğüne bildirildi. Düzenlemeye göre bekçilerle ilgili "Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları gündüz çalışma olurları sonlandırılmıştır. Böylece Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak." denildi.

EGM'den 81 ile bekçi genelgesi! mask

Çarşı ve mahalle bekçilerinde gündüz mesaisi dönemi sona eriyor. Yapılan yeni düzenlemeye göre; Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları "gündüz çalışma olurları sonlandırılmıştır" (Böylece Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak)

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ 40 OLACAK

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak düzenlenecek. Günlük çalışma saatleri, görev bölgesindeki güneşin batış ve doğuş saatleri esas alınarak bu aralıktaki zaman dilimi içerisinde belirlenecek. Çarşı ve Mahalle Bekçileri, emniyet ve asayişin gerektirdiği haller ile güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde çalışma süreleri ve saatleri dışında çalıştırılamayacak.

DOĞAL AFETLER VE OLAĞANÜSTÜ OLAYLAR İSTİSNA OLACAK

Olağanüstü hal, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık, mevsim koşulları vb. durumlarda güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri ortaya çıkması halinde Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve Bakanlık Onayı ile çalışma süreleri ve saatlerinin değiştirilmesi ve bu hususa sürekli riayet edilmesi emri il müdürlüklerine uygulanması üzere gönderildi.
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17 Ağu 2022 - 11:40 - Gündem

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